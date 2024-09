Rins: "En Yamaha habremos probado unas siete configuraciones de motor diferentes"

Los ingenieros de Yamaha están trabajando en un nuevo motor en configuración de cuatro cilindros en V, distinto a los cuatro en línea que ha usado la casa de Iwata en toda la historia de MotoGP, tal y como adelantó Motorsport.com.

El proyecto V4 está muy avanzado, pero de momento ese propulsor no ha llegado a la pista, es una idea en la que se trabaja pero no hay fecha para montarla en las motos.

De momento, en el test del pasado lunes, Alex Rins, el piloto español de Yamaha, pudo probar una nueva configuración, supuestamente la de la próxima temporada.

"Probamos muchas cosas, entre ellas un motor que es la base del que utilizaremos el año que viene", explicó Rins el lunes.

"La verdad es que no es muy diferente al motor que llevamos ahora, pero quieren ir paso a paso y es solo un inicio, siento que ha sido bastante positivo, la moto parece que gira un poquito más, que es, en realidad, lo que estábamos buscando. No buscamos más velocidad máxima, de momento, queremos que gire más", explica Rins.

"También hemos probado alguna mejora en el chasis para buscar más agarre y tener mejor tracción y, sorprendentemente, me he encontrado muy cómodo. He mejorado entre 0.5 - 0.7 segundos mi ritmo, así que estoy contento", añadió.

Gestión en la rotación de las unidades de potencia

"Poca cosa más, hemos usado el motor que veníamos utilizando hasta Motorland, que aquí en Misano lo tuvimos que quitar para gestionar un poco (la rotación), ya que venimos con dos motores rotos. Pero la verdad es que estoy bastante satisfecho de cómo fue el test".

Siendo Yamaha un equipo con plenas concesiones, cada piloto dispone de nueve motores para completar los 20 grandes premios del curso. Fabio Quartararo ha descorchado siete y le quedan dos completamente nuevos para afrontar los siete grandes premios que restan, además de tener los siete utilizados hasta ahora en pleno rendimiento.

Rins, por su parte, ha descorchado ocho motores. El primero lo rompió en Qatar y fue quitado de la circulación en Portugal, en la segunda carrera; y el sexto propulsor lo rompió en Austria y fue suprimido de la rotación en Aragón. Ahora le queda solo un motor por abrir y seis en funcionamiento, de los cuales solo uno funciona como a él le gusta (el que explica que venían utilizando hasta Motorland). El otro que le gustaba es el que se rompió en Spielberg.

"Tenemos los motores abiertos pero con un limite (9), uno lo rompí con solo 100 kilómetros en Qatar, en la primera carrera. El otro lo rompí también bastante fresco en Austria", explicó Alex, que no se queja en absoluto del material que tiene a disposición: "Por falta de hacer más unidades no es, porque habremos probado unas siete configuraciones de motor diferentes", desvela.

Con las concesiones, Yamaha (y también Honda) tienen los motores abiertos, por lo que pueden utilizar diferentes propulsores durante la tempora, con un máximo de nueve piezas, empezando con un 4 en línea y pasando a un V4 en cualquier momento.

"Cien por cien a favor de la radio"

De las novedades generales que se presentaron en el test de Misano, se probó un nuevo neumático delantero Michelin y un sistema de comunicación por radio con los pilotos. El catalán pudo girar con el nuevo compuesto.

"Aporta más agilidad, muchísima más. El problema es que para ir a dentro de la curva parece que hay más goma tocando el suelo y no me ha gustado mucho. Parece que no gira como debería girar la moto. De momento no tengo ni idea de cuándo se va a implementar, yo no lo decido" (risas).

Por último, Rins dio su opinión sobre el sistema de radio que sí probó su compañero Quartararo.

"Creo que puede ser muy positivo, yo no lo he llegado a probar pero puede ser muy bueno, estoy a favor cien por cien", zanjó el barcelonés.