Rins: "El nuevo motor de Yamaha no cambia nada"

Yamaha está inmersa en el desarrollo de una moto completamente nueva para 2025, un prototipo en el que ha puesto toda la carne en el asador como premisa para poder asegurarse la continuidad de Fabio Quartararo para los dos próximos cursos. Conseguida esa renovación, el fabricante japonés debe cumplir lo prometido y, tal y como adelantó Motorsport,com este lunes probaban un nuevo chasis, basculante, paquete aerodinámico y un nuevo motor, aunque ésta última pieza se adelantó un poco.

Mientras Quartago, el cabeza de cartel del garaje azul, daba signos optimistas sobre lo probado en Jerez, Alex Rins ponía algunas pegas, sobre todo con el propulsor y el nuevo carenado.

"El lunes fue un día muy productivo a nivel de piezas nuevas", explicó.

"Teníamos muchas cosas que probar, cosas grandes y, de las cuales, digamos que funcionaron mitad y mitad. La aerodinámica funcionó bastante bien, estoy contento con los test que hemos hecho en ese área, con muchas comparaciones, nos centramos en hacer pruebas concisas", concretó.

"En cambio, el chasis no ha ido como esperábamos, se le puede sacar mucho más partido. Intentamos hacer alguna configuración de chasis para poder aprovecharlo al cien por cien, pero no hemos podido sacarle todo el jugo", resumió el ex piloto de Suzuki y Honda, ahora enfrascado en el desarrollo de la Yamaha.

La Yamaha YZR-M1 de Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Lorenza Dadderio

Tras el Gran Premio de Portugal, el fabricante de Iwata admitió que habían llevado a Portimao un "nuevo motor" para que lo probara Fabio Quartararo en una jornada de test el lunes. Pero las malas condiciones impidieron completar más de seis vueltas.

Ese propulsor, que sobre el papel lo había montado el probador Cal Crutchlow en test privados de Barcelona y Mugello, acabó en la moto de Rins durante el gran premio.

"Lo montamos durante el fin de semana, pero no cambia nada, no tiene más potencia, no… si me lo preguntas, he estado todo el fin de semana con dos motos y dos motores diferentes, el viejo y el nuevo, y no he notado ninguna diferencia", fue el nada esperanzador diagnóstico del corredor español.

La de Rins, sin duda, es una opinión de peso, ya no solo por haber estado en Suzuki y Honda, sino también por su experiencia y por haber sido capaz de ganar carreras con ambas fábricas, la última en Austin el año pasado con una Honda de LCR. Tras el test del lunes, los comentarios del español eran ligeramente diferentes a los de su compañero Fabio Quartararo, que fue más gentil con el valor de las novedades aportadas por los técnicos.

"Hemos dado un pasito hacia adelante", Rins

Para no tener dudas, Motorsport.com le preguntó directamente a Rins si tras el test se podía decir que se había dado un paso adelante importante, como se esperaba dentro del equipo.

"Hemos dado un pasito hacia adelante, pero me esperaba dar un paso más grande con la aerodinámica, honestamente. Pero falta trabajo".

Rins, montó un carenado completamente nuevo, con una gran ala de tres pisos tipo Fórmula 1, y el #42 esperaba que esa pieza tan trabajada le transmitiera sensaciones más perceptibles.

Yamaha YZR-M1 de Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Lorenza Dadderio

"Me esperaba tener más efecto con este carenado, visto desde fuera. Quizá fue un fallo mio al verlo por crearme expectativas más altas entorno a su efecto sobre el comportamiento de la moto. Pero en pista, aunque ha habido un poco de cambio, no ha sido mucho", dijo.

Consciente del enorme trabajo y empeño que está poniendo Yamaha este año, Rins quiso, al final, hacer un reconocimiento a esa labor.

"Al final encontrar mucha diferencia con un carenado es complicado y realmente tampoco han tenido mucho tiempo para trabajar en ello. Lo que han hecho, lo han hecho bien, a mi me ha gustado, así que lo volveremos a probar en el test de Mugello, después de Le Mans, y si todo como esperamos, quizás en Montmeló lo podamos llevar", dijo en referencia a unos ensayos privados que Yamaha realizará en Italia la semana después del GP de Francia, que se celebra el 12 de mayo, dentro de diez días.