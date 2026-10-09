Rins: "El Warm Up no sirve para nada en absoluto; da rabia que lo quiten ahora que yo me voy"

Mandalika (Enviado Especial).- Alex Rins llega este fin de semana a Indonesia, donde el pasado año protagonizó, sin duda, el mejor gran premio desde que llegó al equipo oficial del fabricante de Iwata. El piloto español, clasificó entonces octavo en la práctica del viernes, colándose directamente a la Q2, en la que alcanzó, nada menos, que la cuarta posición, en segunda fila de parrilla de salida.

En la sprint, Rins se vio involucrado en el accidente provocado por Marco Bezzecchi que acabó arrollando a Marc Márquez, y ya en la primera vuelta había perdido muchas posiciones. Sin embargo, el domingo, en la carrera del gran premio, el de Yamaha logró mantenerse en el primer grupo, rodando entre el cuarto y quinto puesto media carrera.

En la vuelta 14 de 27, se colocó tercero, en posición de podio, y en el giro 19 saltó al segundo puesto de la carrera, solo por detrás de Fermín Aldeguer, a la postre el ganador.

Rins rodó cuatro giros, hasta el 22, segundo, pero el neumático trasero dijo basta y en las cuatro últimas vueltas cayó hasta la décima posición, su mejor resultado del año hasta entonces con la Yamaha, antes de acabar séptimo en Australia, su mejor registro de las dos últimas temporadas.

Este jueves, Motorsport.com le pidió a Rins que rememorara aquel domingo tan intenso para él. "Aquel día pude demostrar mi verdadero talento", dijo entre risas el español. "Hablando en serio, la clave fue el neumático blando (trasero). El año pasado aquí hice mi mejor carrera con Yamaha. Nos vimos obligados a poner esa goma blanda trasera, porque con el compuesto medio necesitábamos cinco o seis vueltas para ponerlo en temperatura. Y cuando sales a una carrera no puedes esperar tanto, porque en las curvas rápidas tienes que cortar gas y pierdes el tren trasero", explicó.

"Además de eso, se juntó que me encontré muy bien y que le pudimos sacar provecho al motor cuatro en línea que llevábamos. A ver este año, porque llegamos con una moto claramente inferior", en referencia al nuevo propulsor V4 que monta esta temporada la M1.

Alex Rins cree que la Yamaha de este año es netamente inferior a la del año pasado Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Si bien es cierto que Rins fue de los pocos que montó la goma blanda trasera en carrera, también es verdad que logró clasificar cuarto en parrilla en igualdad de condiciones al resto. "Estaba en el 'flow', cómodo, como cuando logras cuadrar todo, también pude seguir una buen rueda… me salió todo. Desde luego firmaría absolutamente un fin de semana como aquel, para disfrutar. Mi forma de ser es salir a pista y, aunque sabemos que no puedo ganar, mantengo la motivación y las ganas de querer ganar, por más que sea imposible, de ahí los disgustos que me llevo".

Con solo 30 años, Rins dejará MotoGP a final de temporada, tras 15 en el Mundial, las últimas diez en MotoGP. "Cuando anuncié mi retirada intenté convencerme de que tenía que cambiar y no pensar en los resultados, pero no puedo. Han sido tan duros estos dos últimos años con Yamaha que ahora, cuado acabe, necesitaré un tiempo para reencontrarme. La motivación para ir en moto se me ha ido", admitió para entender que no seguirá compitiendo el próximo año pese a tener ofertas de SBK.

"No estoy preparado para ver carreras por TV"

Aunque la próxima temporada Alex Rins ya no estará en la parrilla de MotoGP, Motorsport.com le preguntó por el nuevo formato y los cambios que se están introduciendo en el campeonato.

"Bueno, ahora que yo me voy, que les pongan más clasificaciones, más carreras… (risas). Lo único que me da mucha rabia es que han acertado absolutamente quitando el Warm Up del domingo. Desde 2013, cuando estaba en Moto3, siempre he pensado que el Warm Up no vale para nada. Carga más al piloto, se te agarrotan los brazos, no sirve absolutamente para nada, y que lo vayan a quitar el año que viene, cuando yo ya no voy a estar, me da mucha rabia, de verdad".

"Por lo que respecta a los cambios, siempre hay cosas buenas y cosas malas, pero me parece muy interesante ver una Q1 con todos los pilotos, una Q2 con doce, yo hubiese puesto una Q3 (como en la F1), y lo digo en serio, sin bromas".

Cuando Rins habla de añadir espectáculo a los fines de semana, uno se lo imagina los domingos en casa con su hijo viendo las carreras en la televisión. "Creo que no estoy preparado para ver las carreras desde casa", admitió el piloto de Barcelona.