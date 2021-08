El de Suzuki estuvo este verano, aprovechando el largo parón en las carreras, en Italia una semana practicando motocross, donde coincidió con Andrea Dovizioso, que en su año sabático apartado de MotoGP se ha entregado a la práctica de este deporte.

A Rins le preguntaron si había hablado con el italiano sobre su futuro y la posibilidad de acabar volviendo al Mundial con Aprilia, y el español acabó dando una noticia que nada tiene que ver con el ex de Ducati: “No creo que Dovi corra con Aprilia. Me da que Maverick [Viñales] lo tiene hecho con ellos, aunque no se haya hecho público”.

“Por respeto, no le pregunté a Andrea por su futuro o por si iba a volver a MotoGP, pero estaría bien y si existe la posibilidad de que acabe corriendo con una Yamaha molaría”, dijo.

“Hace tiempo que quería ir a Italia a hacer motocross, me habían dicho que hay mucho nivel y afición allí. Estuvimos una semana cerca de Milán y fue muy bien, estuve con Dovi, nos vimos un día para rodar y lo vi en forma, preparado para correr en MotoGP. Me alegró mucho poder compartir pista con él, aunque fuera mucho más rápido que yo”.

Volviendo a la competición, Rins, que no pudo completar una buena primera parte de la temporada debido a las múltiples caídas sufridas, se ha preparado para recuperar terreno.

“Estoy muy bien, hemos hecho unas vacaciones largas, una semana con la familia y luego a entrenar y a coger el físico de nuevo, sin parar. He rodado una vez con la moto de calle y estoy contento, llego en muy buena forma. Vamos a ver qué nos depara Austria. El año pasado llegábamos aquí con pocas ganas porque pensábamos que no era un buen circuito para nosotros, pero se cambiaron los papeles y las cosas salieron bien”.

“También estoy contento porque puede ser que tengamos el dispositivo holeshot trasero, que llevamos esperando mucho tiempo, si no lo tenemos este fin de semana será el siguiente, esperamos”.

Desde que Ducati empezó a implementar el holeshot trasero, en octubre de 2019, hasta ahora, ha pasado mucho tiempo y la reacción de Suzuki, último fabricante en incorporarlo ha sido lenta.

“Sí que ha pasado mucho tiempo, no es todo culpa de ellos, es también culpa nuestra, de los pilotos, por el hecho de no haber apretado desde un principio. Cuando lo vi (en Malasia 2019) no le dimos más vueltas al tema y el año siguiente nos fue tan bien que tampoco nos pusimos pesados hasta final de temporada. No les quito la culpa (a Suzuki) porque hemos tardado mucho, pero confío en que la demora es porque lo han hecho a conciencia”.

Mucho se habla de este dispositivo y la ayuda que puede significar, tanto que quizá no se cumplan las expectativas.

“Puede ser, pero beneficio habrá seguro. Dentro del equipo tenemos un chico que hace vídeos y en ellos vemos que en la pista en la que menos perdemos los rivales que lo tienen nos sacan una décima o décima y media. No sé si el nuestro funcionará perfecto, es el primer prototipo, pero estoy contento de que lo traigan antes de que lo pruebe Sylvain Guintoli (piloto de test), que es el protocolo habitual. Lo probó Takuya (Tsuda, test rider de fábrica) en Japón y dio buenas expectativas. Gracias a estos lo tenemos ya y vamos a ver cómo funciona”, zanjó esperanzado el corredor, que espera su primer hijo en los próximos meses.