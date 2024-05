Rins: "Tuve un toque con Martín y luego me fui largo en varias frenadas"

El de Yamaha ya se coló directamente en la Q2 de Portugal, pero entonces solo puso clasificarse undécimo en parrilla. Este sábado, en cambio, Alex Rins logró una notable octava posición de salida, su mejor resultado desde que llegó al equipo japonés a principio de curso, lo que no impidió, sin embargo, que al final solo pudiera ser 12º, superado por su compañero de equipo Fabio Quartararo (10º) que salía 17º en parrilla.

"Una carrera muy dura, con bastante calor, siguiendo un poco la evolución de cada entrenamiento, pero la verdad es que nos ha costado mucho manejar la moto con el depósito lleno en estas condiciones. Hemos recopilado datos muy valiosos de cara a la carrera del domingo, que las condiciones serán muy similares", valoró el barcelonés.

Sin embargo, un toque en la salida con Jorge Martín y algunos errores le condenaron demasiado pronto.

"Hemos hecho una buena salida, he intentado colocarme ahí como he podido, tuve un toque con Martín, y luego he cometido algunos errores que, como digo, creo que es por culpa del depósito, y me he ido largo en algunas frenadas perdido posiciones", relató, pero sin perder su mirada positiva de la situación.

"Seguimos empujando, seguimos evolucionando, nos viene muy bien esta sprint para seguir trabajando y recabando información", expresó.

Lo que si fue muy positivo es que, por segunda vez esta temporada, Rins logró clasificarse para la Q2 directamente, como ya hizo en Portimao, pero esta vez lo aprovechó para situarse octavo en parrilla, su mejor posición desde que está en Yamaha.

"La clasificación fue muy positiva, el entrenamiento de la mañana, previo a la clasificación, también fue muy positivo también, lo único es que en condiciones de más calor en la pista no hemos podido seguir el patrón de los entrenamientos, que estaban siendo muy buenos".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Este domingo, mismo calor o más y el doble de vueltas y gasolina.

"Hemos intentado mejorar un poco la puesta a punto de la moto respecto al viernes, fue un cambio positivo, pero las condiciones de tanto calor en pista no nos ayudan (menos agarre) y veremos si además de usar el neumático medio trasero (en la sprint se usó el blando) también tenemos que cambiar el delantero y poner el duro (se uso el medio este sábado), porque hemos ido un poco al límite con el medio".

Yamaha estrenaba una nueva evolución en su paquete aerodinámico probada en el reciente test de Mugello, la pasada semana, y si bien Fabio Quartararo aseguró que había notado una mejora, Rins apunto a que no había notado "nada, en esta pista no hay mucha diferencia".