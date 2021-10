Rins: “Me encuentro bien en Suzuki, si no cambia nada seguiré aquí”

En los últimos años, las renovaciones de los pilotos punteros de MotoGP se han adelantado cada vez más en el tiempo, pero durante la pandemia los equipos han echado un poco el freno en las negociaciones de futuro. Ese es el caso de Suzuki, que no ha movido ficha, todavía, con sus dos pilotos, Joan Mir y Alex Rins, que acaban su asociación con la marca japonesa al final de 2022 y no han sido invitados por el momento a negociar su renovación.

Este jueves, en Misano, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de la Emilia Romagna, Motorsport.com preguntó a Rins sobre sus planes de futuro, y si había contactos ya en algún sentido.

“No tengo ni idea, sí que es cierto que algunos equipos están negociando. De hecho, ya se han cerrado algunos contratos de cara a 2023. Nosotros tenemos un acuerdo hasta final de 2022 y si no cambia nada seguiré aquí. Quiero decir que me encuentro bien en Suzuki y si no cambia nada seguiré donde estoy”, explicó el catalán.

De cara al fin de semana, Rins recordó que en la anterior carrera disputada en este mismo circuito hace un mes se sintió muy competitivo.

“Me encuentro muy bien después de estas semanas sin actividad. Hemos podido pasar unos días en casa con Lucas (su hijo nacido hace escasos meses) y Alexandra (su mujer), pero ahora ya estoy con ganas de subirme a la moto. Hicimos un buen test aquí (tras la carrera), pero las condiciones serán diferentes: hará más frío y esperamos algunas sesiones con lluvia”, advirtió.

“El objetivo que nos marcamos para el fin de semana es intentar acabar en el podio. Va a ser muy difícil. Fabio (Quartararo) y Pecco (Bagnaia) están muy fuerte y súmale alguna Ducati más, pero vamos a luchar. Es cierto que hicimos una buena carrera aquí hace unas semanas, estábamos luchando con Enea (Bastianini), pero no logramos acabarla. El objetivo será intentar llegar al podio esta vez”, dijo.

Durante el test de Misano, Suzuki presentó a sus pilotos una mejora en el dispositivo de salida trasero, una pieza que en algunas pistas no han podido utilizar al no aportar mejora aparente.

“Saldremos con el dispositivo desde el principio, aquí probamos una actualización del estándar y algo mejor funciona, lo llevaremos porque se ganan unas decimitas”.

Uno de los rumores que se han intensificado durante las últimas semanas es la posible vuelta a Suzuki en el puesto de team manager de Davide Brivio.

“Se ha notado el hecho de no tener team manager. En el equipo no se respira igual que antes con Davide, no porque se haya ido, sino porque quizá falta esta figura”, respondió Rins a la pregunta de Motorsport.com.

“Hay muchos rumores de que va a volver, pero se habla de Suzuki, del equipo de Valentino (Rossi, VR46). No lo sé, me haría mucha ilusión que volviera porque le tengo mucho aprecio y tenemos un feedback muy bueno”.

Cuando se le insistió sobre el tema y si había podido hablar con Brivio directamente, Rins desveló: “Le escribí el otro día, cuando aparecieron los rumores, y me dijo que tiene un año más de contrato con Alpine y que, en principio, seguirá allí el año que viene”, enfrió Rins.