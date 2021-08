Después del problema con los frenos que sufrió Maverick Viñales el pasado año en el Gran Premio de Estiria, que obligó al de Yamaha a tirarse en marcha de su moto, que acabó en llamas, el suministrador de estos dispositivos en la clase reina, Brembo, decidió diseñar un sistema mejorado para la doble cita de este año en el Red Bull Ring.

Brembo pidió, el pasado año, a todos los corredores que utilizaran los discos de freno de mayor tamaño (340mm), pero Viñales no solo desoyó esa recomendación, sino que además montó un juego de discos usados, lo que propició su accidente.

Para evitar situaciones similares, el fabricante ha desarrollado unos discos y pastillas ventiladas de carbono, de uso obligatorio en las dos carreras de Austria, y que la mayoría de pilotos habían probado en el test de Barcelona.

Rins, que se lesionó el jueves de Catalunya al chocar con su bicicleta contra una furgoneta en la pista mientras entrenaba, no pudo hacer aquel test, y se quejó todo el fin de semana del funcionamiento de las nuevas piezas de Brembo.

“Ha sido una carrera de aprobado por los pelos”, admitió Rins el domingo en Spielberg.

“Hemos acabado séptimos, y nos ha costado por el rendimiento de los frenos delanteros, no he tenido muy buen ritmo, se me venían muy abajo los frenos y no podía parar la moto, se me movía mucho. Ha sido una carrera que nos sirve para recoger información de cara al próximo fin de semana”, añadió.

Además de los nuevos frenos, en el caso de Suzuki estrenaban también en carrera el dispositivo de regulación de altura trasero, el holeshot, que sí funcionó.

“El nuevo sistema de salida trasero ha ido muy bien, el problema han sido los frenos. No podía aprovechar toda la frenada”, insistió.

“Con el nuevo sistema se nota mucho el cambio. Hemos dado un paso adelante que nos ayuda. No a pasar a los pilotos en la recta, pero sí a mantener la posición”, algo que hasta ahora les costaba a los pilotos de la marca nipona.

“Suzuki ha hecho un buen trabajo, veremos en la próxima carrera, nunca deseas el mal a nadie, pero las segundas carreras tras bandera roja siempre son muy complicadas”.

Problema de sobrecalentamiento

Rins ya avisó el sábado que el nuevo sistema de frenos le estaba causando problemas.

Tras la carrera explicó que estuvo muchas vueltas detrás de Alex Márquez, y hasta que no se pudo deshacer del de Honda (vuelta 16) los frenos se calentaron en exceso.

“No he tenido buen feeling con los frenos en toda la carrera, se sobrecalentaron y ya no podía parar bien la moto”.

El pasado año, al igual que Maverick, Joan Mir corrió en Estiria con los discos estándar de 320mm, ya que, según explicó el mallorquín, la Suzuki no demanda excesivamente al sistema de frenado.

“El año pasado no llegué a tener problemas, pero estábamos al límite”, explica Rins. “Este año era obligatorio utilizar los frenos nuevos, y la verdad es que tienen mucho potencial pero se han dado cuenta de que necesitan kilómetros para llegar a su rendimiento”.

Unos kilómetros que no pueden hacerse durante un fin de semana de gran premio o una carrera.

“Me han dado problemas toda la carrera. Cuando se sobrecalientan ya no se recuperan. Cuando digo que necesitan más kilómetros significa que el fabricante se los tiene que hacer en el banco de pruebas”, zanjó el barcelonés.

