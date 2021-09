Rins: “Nuestra pretemporada empieza el martes”

El español arrancó desde la novena plaza de la parrilla de salida, cerrando la tercera línea, y fue sorteando rivales hasta colocarse el cuarto, por detrás de Jack Miller. La llegada de Enea Bastianini, como un torpedo, le hizo forzar más de la cuenta y eso le llevó a perder el tren delantero y a tener que volver al garaje a pie.

Rins hace ya tiempo que perdió cualquier opción de pelear por el título, circunstancia que, según dice, le lleva a forzar más de lo que lo hace Joan Mir, su compañero, que matemáticamente todavía tiene opciones de coronarse.

El mallorquín figura el tercero en la tabla, con 167 puntos en su casillero, 99 más que el barcelonés, que es el 13º. De las 14 pruebas disputadas hasta el momento, Rins no ha puntuado en seis de ellas, un bagaje pobrísimo para alguien que se presentó, en marzo, con la intención de pelear por el Mundial.

“No tenía nada que perder, estaba empujando mucho para seguir a Bastianini, y el tren delantero se me cerró. Estaba rodando al máximo, tanto que, en algún momento me dije: Alex, respira”, resumió Rins, muy claro al definir la superioridad de las Ducati, ya no solo en esta pista sino en general: “Las Ducati están cinco peldaños por delante. Joan y yo estamos dando lo que podemos, pero él está peleando por el Mundial y yo estoy un poco más liberado, por eso tomo más riesgos”.

Uno de los mantras que siempre repiten los miembros de Suzuki viene a decir que la marca de Hamamatsu da pasos cortos pero sólidos. No obstante, si tenemos en cuenta el déficit de potencial que parece haber entre las dos GSX-RR y las Desmosedici o las M1 de Yamaha, por ejemplo, es evidente que se impone un cambio de ritmo si lo que se busca es reducir esa diferencia. La prueba más evidente de ello es el regulador de altura trasero. La primera versión se introdujo en Austria, y tanto Mir como Rins llevan esperando una evolución de este componente, algo más ligera, que todavía no ha llegado. En ese sentido, el test del próximo martes y miércoles se anticipa crucial con vistas a 2022.

“Nuestra pretemporada empieza el martes. Confío en que lo que probemos sea un paso más adelante. El motor de 2022 tiene buena pinta. Suzuki tiene que subir dos marchas, y no solo Suzuki, sino también nosotros, Joan y yo, en el análisis de las piezas que nos traen”, zanjó el #42.

Alex Rins, Team Suzuki Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images