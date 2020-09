El sábado de clasificación en el Gran Premio de San Marino ha destilado una superioridad de Yamaha importante respecto a sus rivales, pero el ‘capitán’ de Suzuki no se descarta de antemano.

“Ha sido una buena Q2, estamos séptimos y, lógicamente, me hubiera gustado salir desde la segunda fila, pero estaba todo muy apretado. Las Yamaha han demostrado que a una vuelta van muy rápido, visto por encima Fabio y Maverick son los que están mejor de ritmo, pero no nos descartamos. Desde luego hay que hacer una muy buena salida para podernos colocar bien en la primera vuelta”, resumió el corredor barcelonés.

Sobre las opciones de las Suzuki de optar a la pelea, Rins se mostró confiado.

“¿Por qué no las dos? es una opción también. Maverick y Fabio tienen muy buen ritmo y Valentino saldrá muy motivo corriendo en casa, pero todo dependerá de las primeras vueltas. Salir desde las dos primeras filas es una gran ventaja porque el circuito es estrecho, no puedes cometer ningún fallo, hay que parar la moto en el sitio justo. Es difícil saber a qué Yamaha sacar del podio, pero creo que opciones tenemos de luchar por conseguirlo”.

Con hasta cuatro compuestos delanteros entre los que elegir, el #42 tiene más o menos clara su opción.

“Nos falta acabar de decidir, pero creo que iremos con el medio delantero, el duro lo hemos probado y no voy cómodo, muchos lo llevarán, pero a mí no me gusta. Nos cuesta parar la moto, pero de ayer a hoy ha cambiado mucho el feeling para poder frenar y esto nos ayuda a ir más rápidos y cometer menos fallos”, sentenció.

Las fotos de Alex Rins en el GP de San Marino