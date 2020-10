Rins: “No vería correcto que Suzuki me pidiera dejar pasar a Mir”

En Suzuki tienen un problema. Bendito problema, contar con una pareja de jóvenes y extraordinarios pilotos. Alex Rins ganó el pasado domingo y su compañero Joan Mir, tercero, se puso líder del Mundial.

Una semana después, en la misma pista, ambos parten a priori de nuevo entre los favoritos. Mir buscará su primera victoria en MotoGP y Rins, seguir sumando para acercarse a su compañero.

“Estoy con muchas ganas de volver a rodar aquí, es un placer poder tener dos carreras en Aragón, es un circuito que me gusta mucho y lo disfruto. Tenemos que ver cómo va el viernes, ahora está lloviendo barro y habrá que ver el grip de la pista. Con muchísimas ganas de volver a repetir lo de la semana pasada”, apunta Rins en referencia a su brillante victoria del domingo.

Una victoria que convierte a Rins en el único piloto en pista este fin de semana que ha ganado en este circuito, habida cuenta de las bajas de Marc Márquez por lesión.

“Poco cambia, que solo haya ganado yo es insignificante, lo que hay que demostrar es ser regular y estar delante en cada carrera”.

Estando a 36 puntos del líder y con 100 en juego, a Rins le viene a la memoria carreras como las de Austria 1 o Le Mans, en las que se cayó liderando.

“Pesa mucho no tener los puntos de esas dos carreras. Recuerdo que cuando era pequeño corría campeonatos en los que se descartaban dos carreras. Si pudiera hacerse ahora estaríamos más cerca. Las circunstancias son las que son, hemos trabajado mucho para estar dónde estamos y vamos a seguir creyendo en nosotros”.

El objetivo de Rins no es otro que repetir el trabajo del pasado fin de semana.

“Es complicado, todo cambia, este fin de semana corremos antes, puede variar la temperatura, lo que cambiará la puesta a punto de la moto. Me gustaría mejorar y tener más tracción, a ver si lo podemos conseguir de cara al domingo”.

Como es sabido, la relación entre Rins y su compañero Joan Mir es nula a nivel personal, aunque últimamente se les pueda ver abrazándose y felicitándose en el podio, como si hubiera un acercamiento.

“La relación es la misma que antes, nos respetamos dentro y fuera de la pista. La verdad es que coincidimos poco, cada uno hace la suya. Nos falta tener ese pique en pista, que no lo hemos tenido todavía. Delante de las cámaras se puede ver que estamos más juntos en el podio, nos felicitamos y esas cosas. Detrás de la cámara es lo mismo, somos iguales, no es que cambiemos por tener una cámara delante”.

En la comparecencia de Joan Mir, se planteó el tema de la jerarquía en el equipo.

“Hablar de jerarquía con 100 puntos en juego creo que es empezar a hablar muy pronto. A mí nadie en Suzuki me ha pedido que deje pasar a Joan, lo vería un poco incorrecto a estas alturas de campeonato. Estoy a 36 puntos y todo es posible. Si me quedo sin opciones matemáticas, desde luego que el primero que quiere que gane una Suzuki soy yo. Llevo aquí desde 2017 dejándome la piel para tratar de tener una moto competitiva, y si no soy yo, que mejor que sea mi compañero de equipo. Pero al final se verá, Faltan pocas carreras pero hay muchos puntos en juego, va a estar apretado hasta el final seguro”.

Por último, a Rins le preguntaron por la Honda de Alex Márquez, que le apretó hasta el final en la carrera del domingo.

“Me ha sorprendido, parece que (la Honda) no va tan mal como a principio de temporada, tienen mucha tracción, sobre todo en la última curva. Desde luego que va a ser un piloto en la lucha por el podio y la carrera esta vez de nuevo”, dijo el corredor barcelonés.