Rins: "Si me llegan ofertas de fuera, las escucharemos"

En una conversación mantenida este mismo sábado en Sepang con el líder del proyecto Suzuki en MotoGP, Shinichi Sahara, el ingeniero aseguró que la casa de Hamamatsu tiene la intención de renovar a su actual pareja de pilotos, Joan Mir y Alex Rins, y que así se lo había hecho saber a ambos corredores.

Que el interés de Suzuki por renovar a Mir es absoluto a nadie se le escapa, como tampoco que el corredor estudia alternativas fuera de su actual estructura si la moto no acaba siendo todo lo competitiva que él espera.

Lo que no estaba tan claro al cien por cien, es que Suzuki estuviera dispuesto a renovar a Rins incluso antes de empezar su última temporada de contrato, que concluye a final de 2022.

El catalán, valoró este sábado desde Sepang las intenciones de su fábrica, y dejó un detalle de alguna manera inesperado, al asegurar que va a “escuchar ofertas”.

Cuando le preguntaron a Rins por las declaraciones de Sahara, por si su intención era la de renovar o si tenía alguna oferta sobre la mesa, el piloto dejó todas las puertas abiertas.

"No lo sé, no sé si hay otras posibles opciones, eso lo lleva mi manager. Sinceramente me siento cómodo en Suzuki, no voy a decir que me quiero ir, pero si viene alguien a preguntar le escucharemos, y eso no quiere decir que me vaya a ir o me vaya a quedar en Suzuki. Estoy muy agradecido con todo lo que están haciendo, la moto me gusta y me siento genial en este equipo. Me centraré en hacer unos buenos entrenamientos, en hacer unas buenas primeras carreras y ese trabajo se lo dejo a Miquel", en referencia a su manager, Miquel Galvarriato.

Tercero en la hoja de tiempos

Volviendo al plano deportivo, Rins logró terminar con el tercer mejor registro (1.58.471) en la hoja de tiempos, superado a última hora por Maverick Viñales, que montó goma nueva, y a solo una décima exacta del mejor crono del día, dejado por Aleix Espargaró (1.58.371), ambos con Aprilia.

Por tanto, el de Suzuki fue el piloto más rápido en pista entre los que se subían por primera vez a la moto este año en Sepang, ya que tanto Maverick (dos días) como Aleix (el miércoles) ya habían rodado en el test shakedown para probadores.

Con 72 vueltas, Rins fue el piloto que más rodó este sábado, con muchas piezas nuevas para probar, según comunicó el equipo.

"Sinceramente tenemos cosas para probar, pero la mayoría ya estaba en (el test de) Jerez (de noviembre), el motor y el chasis estaban ya allí, aquí han traído unas alas nuevas, que no nos han gustado mucho, estamos bastante atrás en este sentido", bajó la euforia el barcelonés.

"El motor va bien en una pista nueva después de que ya fuera bien en Jerez, el chasis va parecido, hay que ajustarlo. El basculante es diferente, no ha ido del todo mal, pero faltan vueltas y afinar la electrónica", añadió.

Pese a esas tribulaciones, Rins logró marcar un buen tiempo a una vuelta.

"Le hemos sacado buen potencial a una vuelta, pero también es cierto que el tiempo lo he hecho con el chasis del año pasado y el motor nuevo, eso son buenas noticias, parece que el motor va bien", zanjó el #42.

