Rins: "Compensa tener esta moto aunque cueste hacer una vuelta rápida"

A los pilotos de Suzuki se les complicó la carrera el sábado durante la clasificación. Joan Mir solo podía ser octavo y Alex Rins 13º. Tocaba remontada.

El catalán protagonizó una gran salida y al primer paso por meta ya era sexto a rueda de su compañero.

Por delante tiraban las Yamaha, con Franco Morbidelli, Fabio Quartararo y Valentino Rossi, pero las Suzuki iban de menos a más.

Al entrar en el último tercio de la carrera, con el francés destacado, la caída del #46 y el bajón de Morbidelli abrieron la posibilidad de subir al podio.

Primero Mir, y después de Rins, se deshacían del italobrasileño y conseguían el primer doble podio para los de Hamamatsu desde el GP de San Marino 2007, el primero para el #42 desde que ganó en Silverstone hace un año.

“Ha costado mucho volver al podio, lo importante es que nunca hemos tirado la toalla. Este año hemos pasado por muchos altibajos, más bajos que altos. Lo hemos buscado mucho tras la lesión. Estoy bien, pero no tengo mucho músculo. Estoy muy contento por el gran trabajo de Suzuki. Solo me queda felicitar a Suzuki, dedicárselo a los que me habría gustado que estuvieran y a Luis Salom", dijo Rins.

"Hoy he salido muy motivado a la carrera. La salida ha sido la del Rins de 2018 recuperando muchas posiciones y eso es un gran trabajo de Suzuki. Luego traté de no fallar y ser muy fino con las gomas para llegar fresco a final de carrera. Lo hemos conseguido", explicaba.

El barcelonés lleva un complicado 2020 desde que se lesionó en el primer gran premio de la temporada en Jerez.

"Todo tiene que ver con la lesión. Después de Austria creía que estaba al cien por cien y vi que no. Mucho estrés encima de la moto, mucho cansancio. A partir de la cuarta vuelta estaba con la lengua fuera y eso es básicamente el bajón que he pasado", confiesa.

Muchos señalan la Suzuki como la moto más equilibrada de la parrilla, por más que a una vuelta le cueste.

"Compensa tener una moto tan equilibrada, que aunque le cueste hacer una vuelta rápida, luego en carrera te da mucho. No hay que tirar la toalla nunca, las Yamaha se nos van mucho a una vuelta pero luego con trabajo en carrera podemos estar con ellos”, remachó.

