Rins: “Cuando tu equipo lo está dando todo, poco más se le puede exigir”

Suzuki anunció, el pasado 19 de abril, la renovación de Alex Rins para las temporadas 2021 y 2022, lo que convertirá al español en el piloto que más años haya corrido con la marca de Hamamatsu desde que regresara al Mundial de MotoGP.

Rins (Barcelona, 08/12/1995) debería afrontar, este año, su cuarta temporada con la GSX-RR, con la que debutó en 2017 como debutante en la categoría reina. Desde entonces, ha sumado ocho podios, incluidas las victorias en Austin y Silverstone el pasado año.

Sólo cinco de los actuales 22 pilotos de la categoría reina han ganado más carreras que Rins: Valentino Rossi, Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales y Cal Cruthclow.

En el confinamiento de su domicilio particular en Andorra, el joven piloto barcelonés atendió a Motorsport.com.

Pregunta: ¿Cómo está pasando estos días de confinamiento en casa?

Respuesta: Puedo decir que somos afortunados, en casa estamos todos bien. Se está haciendo duro, pero tanto para mí como para toda la gente que está confinada, vamos cómo podemos pero puedo decir que estamos todos bien.

P: Ante todo, enhorabuena por la renovación, por más que era un tema esperado la forma de anunciarla fue original.

R: La verdad es que fue una forma diferente, no me hubiera desagradado anunciarlo durante un gran premio, que significaría que podríamos estar corriendo, pero fue bonito hacerlo con todos los fans con la opción de tener contacto y que me preguntaran. Estoy contento de haber anunciado la renovación, estar dos años más en Suzuki para mí es increíble, es un equipazo, puedo decir que formamos una familia más que un equipo. Me gusta estar en casa, con mi gente, pero cuando me voy de carreras no me importa porque se que tengo mi segunda familia allí.

P: El anuncio de la renovación de Rins fue el primero tras conocerse la de Marc Márquez, que fue un poco sorprendente al ser por cuatro años, rompiéndose la tendencia habitual de firmar por dos temporadas. ¿Se planteó la posibilidad de renovar por más de dos años?

R: No, ni lo planteamos. Es cierto que la tendencia es de firmar de dos en dos años, Marc hizo una [renovación] de cuatro y sorprendió a todos, pero será su estrategia.

P: ¿Ve alguna ventaja o desventaja en el hecho de firmar por cuatro años?

R: Para él seguro que tiene alguna, de lo contrario no lo hubiese hecho. Pero personalmente no veo que tenga ninguna ventaja.

P: Durante la pasada temporada, antes de la renovación, ¿tuvo alguna oferta o conocimiento del interés de algún otro equipo?

R: Tuve conocimiento del interés de algún otro equipo, pero sinceramente no me planteé moverme de Suzuki.

P: Condiciones económicas al margen, ¿qué exigencias a nivel técnico planteó a Suzuki para la renovación?

R: Exigencias no. Cuando un equipo está trabajando fuerte y ves que lo está dando todo, pocas exigencias puedes plantearle. Al final, estoy feliz del caso que me han hecho estos años, las cosas que he ido pidiendo las han hecho. Para 2020 pedí más velocidad punta y mayor estabilidad en la frenada, y en los test trajeron cosas interesantes y pudimos ir rápido. Y eso es muy bueno.

Así es la Suzuki GSX-RR 2020: Suzuki recupera el azul y plateado en su 60 aniversario en competición

P: Precisamente, en los test de pretemporada Suzuki brilló especialmente, también lo hizo Joan Mir, su joven compañero de equipo. ¿Le ve como un rival directo para el corto plazo?

R: Desde luego que se puede convertir en un rival directo en alguna carrera. Para mí, Joan es un piloto muy rápido, ya lo demostró el pasado año en algún gran premio, y en la pretemporada fue muy fuerte. Es normal, el primer año es más de conocer la moto, buscar los límites y saber hasta dónde se puede empujar o no. Y una vez lo tienes por la mano ya vas al límite en cada vuelta.

P: Suzuki volvió al Mundial en 2015 y se ha caracterizado por ir paso a paso. Personalmente, ¿cree que ahora mismo tiene ya el convencimiento y la ambición de ir a por el título desde este mismo año?

R: Sí, desde luego que sí. Ellos quieren ganar, y a mí me gustaría ganar también y creo que este año se podrían conseguir muchas victorias. Así que vamos a poner toda la carne en el asador para darlo todo y estar delante.

P: Si finalmente la temporada 2020 llegara a empezar, sería un calendario corto, con pocas carreras. ¿Este factor podría dar pie a sorpresas y a que se abra más la lucha por el título?

R: Desde luego, seguro que nos va a traer muchas sorpresas, si se corre finalmente va a ser una temporada muy corta así que vamos a darlo todo e intentaremos no fallar en ninguna carrera. Esa va a ser la clave: no fallar.

P: En el caso de un Mundial corto, a pocas carreras, ¿qué circuitos te gustaría que estuvieran fijos en ese calendario?

R: Para mí tendrían que estar Silverstone, Texas, Aragón, Jerez, Holanda… (se lo piensa unos segundos), Kimiring, el nuevo circuito de Finlandia, estos son los que me gustaría que estuvieran.

P: Y la posibilidad de que se corra en unos circuitos y otros no, ¿puede condicionar el desenlace del campeonato?

R: Sí, puede condicionarlo, claro que sí. Ya que hay algunos circuitos que se les da bien a unas motos y viceversa. Imagínate que solo ponen circuitos con rectas de cinco kilómetros, nosotros iríamos un poco a remolque. Pero bueno, intentaremos estar en la lucha corramos donde corramos.

P: Sin una fecha establecida como inicio de la competición, los pilotos deben mantenerse preparados física y mentalmente al cien por cien. Eso debe ser muy difícil, sin tener una fecha de referencia.

R: Desde luego es muy difícil, porque además estamos confinados y eso condiciona la preparación física para poder mantenernos al cien por cien. Tuve alguna charla con mis entrenadores para tratar de establecer un plan, hablamos de hacer un pequeño parón de dos o tres semana al no saber la fecha de inicio del campeonato, pero al final no puede hacerlo porque nunca sabes cuando te van a decir que empiezan las carreras.

P: Por cierto, ¿fue una decisión difícil cortarse la melena que había lucido hasta hace unos días?

R: Llevaba tiempo que me rondaba por al cabeza, bajé al garaje y lo hice sin decir nada a nadie, tenía ganas de hacerlo. Cuando me vio mi chica se enfadó bastante, solo diré que esa noche dormí en el sofá.

P: Y para lo que resta de confinamiento, puede recomendar a sus fans una película o serie de TV, una receta de cocina y alguna anécdota que te haya pasado estos días.

R: Les recomiendo una serie de TV que se llama Toy Boy, me ha gustado mucho. La estuve viendo con mi pareja y engancha mucho. Como receta, ahora estamos cocinando cada día, lo hace más mi chica que yo, porque le gusta. Antes no sabía y ahora le encanta hacerlo. Te puedo decir garbanzos con patatas, tortilla de patatas, pasta con pesto hecho por nosotros. Y el único secreto que te puedo contar es que juego mucho a la PlayStation, tanto, tanto, que un días casi me la tiran por la ventana…

