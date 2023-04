Si alguien sabe de qué habla cuando el tema de conversación es Alex Rins, sin duda es el técnico argentino Manu Cazeaux, actualmente en Aprilia como ingeniero de pista de Maverick Viñales. Cazeaux se ha reencontrado este año con Mack, con el que ya coincidió en 2015 y 2016 en Suzuki, logrando la primera victoria para las marca de Hamamatsu en su última etapa en MotoGP, en el Gran Premio de Silverstone 2016.

El año siguiente, Viñales se fue a Yamaha y separó su camino del argentino, que permaneció en Suzuki y se hizo cargo del lado del box del, entonces, recién llegado de Moto2 Alex Rins.

Durante seis temporadas (2017-2022) y hasta la abrupta marcha de MotoGP protagonizada por Suzuki el año pasado, Cazeaux y Rins formaron una de las parejas más solidas del paddock, sumando 17 podios y cinco victorias, dos de ellas en las tres últimas carreras del curso, en Australia y Valencia.

Cuando Suzuki anunció su marcha del Mundial, hace ahora justo un año, todo los miembros del equipo buscaron una salida y el primero en recibir una oferta fue Cazeaux, reclamado por Maverick Viñales en Aprilia. Rins, por su parte, encontró acomodo en LCR-Honda, donde, según palabras del propio piloto, "no me han dejado llevarme a nadie de Suzuki".

Este pasado fin de semana, Rins volvió a lo más alto del podio logrando su primer triunfo al manillar de una Honda por la que, hasta hace cuatro días, nadie daba un duro, pero para Manu el impecable fin de semana de Alex, primera fila de parrilla, segundo en la sprint y victoria en la carrera larda, no es ninguna sorpresa.

"Del talento de Alex no creo que nadie pueda tener muchas dudas y yo tampoco voy a descubrirlo ahora. Es un piloto con mucha clase", aseguraba el domingo por la tarde en Austin.

Sin poner en duda ni el talento, ni la clase ni la velocidad de Rins, el hecho de lograr completar un fin de semana fantástico con una Honda satélite sí puede haber llegado a sorprender a más de uno.

"Creo que lo que ha propiciado que Alex este viviendo este momento con Honda es que en Suzuki lo educamos para pensar en sí mismo y no tanto en la moto", reflexiona el técnico argentino.

"En los últimos tiempos le he escuchado decir que la moto (Honda) no va tan mal, que tiene potencial y eso creo que le permite mantenerse tranquilo, no desconcentrarse con variables que él no puede controlar", añade.

Lo que decía Márquez en octubre de 2022: "Si dijera que le deseo a Rins lo mejor con Honda, mentiría"Otro factor es que el ex pupilo de Cazeaux entiende que propicio este resultado, es el vinculo de Alex con la pista texana.

"Si a eso le añades que él había ya ganado en las tres categorías en Austin, y que es una de sus pistas favoritas, pues ya tienes el resultado", concede Manu antes de acabar con una sentencia palmaria: "Y por esto sigo creyendo que la gran diferencia la hace el piloto, más allá de la moto".

Alex Rins y su jefe técnico en Suzuki, Manu Cazeaux, el pasado año en Valencia Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images