Rins: "Me voy sabiendo que he hecho todo lo que tenía que hacer con Suzuki"

Cheste.- El español es el piloto que más grandes premios habrá disputado en la historia de la marca en MotoGP, alcanzando las 99 este domingo, y será también, pase lo que pase, el que más victorias, cuatro, y podios, 16, ha logrado para la marca antes de que Suzuki ponga punto y final a su aventura en el campeonato del mundo.

Sin duda, para Alex Rins, un hombre absolutamente identificado esta fábrica, el momento es importante, un verdadero punto de inflexión en su carrera antes de dar el salto, el próximo curso, a Honda dentro del equipo LCR.

El de Valencia es el último fin de semana de Suzuki en MotoGP, unos días cargados de despedidas y emotivamente tienen una gran carga para todos los miembros de este equipo.

"Lo estoy llevando bastante bien, estoy un poco resfriado pero bien. Es una carrera más, como he dicho antes, no tenemos por qué ponernos nerviosos ni nada de esto. Estoy contento porque hemos gestionado bien el paso por la Q1 y la Q2, salimos quintos y estamos preparados".

Pese a que quiera llevarlo con normalidad, el fin de semana es un punto de inflexión en la carrera del Rins.

"Es un momento importante, se acaban seis años de éxitos con la Suzuki, espero hacer una gran carrera, pero ya he hecho todo lo que tenía que hacer con esta marca. He hecho una moto ganadora, hemos ganado carrera, hemos hecho podios, soy el piloto con más triunfos en Suzuki, así que tenemos que estar satisfechos".

Rins asume que ha hecho todo lo que tenía que hacer con Suzuki, pero quizá queda la sensación de que podría haber sido campeón del mundo.

"Me voy de Suzuki sabiendo los puntos que me han hecho perder, y los puntos que yo les he hecho perder. Al final el equipo siempre ha estado a la altura, pero nos hemos dejado muchos puntos por el camino".

Unos puntos que quizá le hubieran podido ayudar a conseguir el título que, en cambio sí logró su compañero Joan Mir.

"Nos ha faltado cuadrar un poco la moto, acabar de hacerla competitiva en todos los circuitos y todas las circunstancias, y también un poquito de constancia por mi parte", zanjó el catalán.

