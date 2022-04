Rins llega a Austin marcándose "tres objetivos" muy ambiciosos

Cargar el reproductor de audio

Después de una temporada 2021 para olvidar, en la que Alex Rins sufrió un número insoportable de caída en carrera, el piloto de Suzuki se propuso un cambio en la forma de afrontar la presente temporada, aproximándose a los grandes premios con más tranquilidad y, sobre todo, evitando tomar riesgos inútiles.

Sin embargo, tras volver a pistar tarima en el Gran Premio de Argentina el pasado domingo, regresando al podio por primera vez desde finales de agosto del año pasado, cuando fue segundo en Silverstone, Rins ha vuelvo a recalibrar sus objetivos, y en un circuito en el que siempre ha ido rápido y que les gusta mucho, se mostró más ambicioso.

"Los objetivos para este fin de semana son pasar a la Q2 directamente, clasificar en primera o segunda fila de parrilla y llegar al podio en la carrera del domingo", soltó en la previa de este jueves en Austin.

Un 'target' que implicará coger riesgos y que si no sale bien puede provocar replica desde el equipo.

"Desde el equipo no me meterán la bulla si no lo logramos, pero ahora tenemos un buen nivel, quizá me he metido mucha presión encima marcando estos tres objetivos, pero es una pista que se me da muy buen, puede pasar que no vayamos a la Q2 por algún problema, pero no tenemos que volvernos locos si no salimos desde las dos primeras filas. Pero me he marcado estos objetivos porque creo que podemos conseguirlos", explicó el barcelonés.

La progresión de Rins esta temporada está siendo en claro sentido ascendente. Acabó séptimo en Qatar, quinto en Indonesia y tercero en Argentina, lo que habla de una mejora de la GSX-RR 2022.

"El Circuito de Austin, que tiene un poco de todo, puede ser un buen test para Suzuki, para ver cómo estamos en comparación con el año pasado a nivel de paquete técnico con la moto", dijo.

Para ello, los pilotos esperaban que el reasfaltado del trazado, así como las mejoras de la superficie en las zonas bacheadas, sean una ayuda.

"Cómo están los baches y cómo afectan al pilotaje no lo sabremos hasta que nos subamos a la moto en el primer entrenamiento, ayer di varias vueltas a la pista, pero por más que camines no ves bien cómo están. El año pasado rozaban lo peligroso, también me han dicho que se ha vuelto a destrozar un poco el asfalto con los coches de la Nascar (se corrió el 27 de marzo), mientras que otros me aseguran que está perfecto. Así que hasta que no pase por encima con la moto no podré emitir mi opinión", zanjó.

(Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast)

Los pilotos de MotoGP, Moto3 y directivos posan para la foto de los 500GP 1 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los pilotos de MotoGP y Moto3 posan para la foto de los 500GP 2 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 3 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 4 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 5 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 6 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 7 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 8 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 9 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 10 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 11 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 12 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 13 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 14 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 15 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos del circuito 16 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Paddock 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tissot 18 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Equipo LCR Honda Tony Arbolino, Equipo Marc VDS Racing Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 19 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 22 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 23 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna Sports 24 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 25 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 26 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 27 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Hervé Poncharal, KTM Tech3. Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Hervé Poncharal, KTM Tech3. Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 30 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 31 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marcel Schrotter, Intact GP Sam Lowes, Marc VDS Racing Team Jack Miller, Ducati Team 32 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 33 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 34 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team, Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 36 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 37 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Jorge Martín, Pramac Racing 38 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 39 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 40 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 41 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 42 / 47 Foto de: MotoGP Podio: Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 43 / 47 Foto de: MotoGP Podio: Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 44 / 47 Foto de: MotoGP Podio: el ganador Aleix Espargaró, Aprilia Racing, el segundo clasificado Jorge Martín, Pramac Racing, el tercero Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 45 / 47 Foto de: MotoGP Podio: el ganador Aleix Espargaró, Aprilia Racing, el segundo clasificado Jorge Martín, Pramac Racing, el tercero Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 46 / 47 Foto de: MotoGP Podio: el ganador Aleix Espargaró, Aprilia Racing, el segundo clasificado Jorge Martín, Pramac Racing, el tercero Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 47 / 47 Foto de: MotoGP