Rins: “Que suban a 18 años la edad para correr el Mundial no tiene sentido”

Alex Rins concluyó 15º la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de la Emilia Romagna, a más de 1,6 segundos del más rápido, Jack Miller, lo que le complica sus opciones de entrar en la Q2 directamente si se mantienen las condiciones de mojado que han reinado en este arranque del fin de semana.

“Ha sido un día con altibajos. En el FP1 nos ha costado mucho encontrar el feeling para salir de las curvas y en el FP2, sin cambiar nada, me he encontrado mucho mejor de sensaciones. Pero con la última goma, un neumático nuevo, no he mejorado el tiempo que hacía con la goma con 28 vueltas. Hay que investigarlo, pero creo que mañana podemos mejorar los tiempos”, resumió el de Suzuki.

Una situación que complica el fin de semana y que a Rins le ha pillado por sorpresa.

“No me esperaba estar tan atrás, sinceramente, a dos décimas del top 10. Se me ha complicado un poquito, pero mañana tenemos opciones de entrar si finalmente no llueve, como dicen las previsiones. Pero si no nos clasificamos tenemos experiencia suficiente saliendo desde atrás”, añadió.

Por último, Rins fue preguntado por el paquete de medidas que FIM y Dorna implementarán para mejorar la seguridad en las carreras, entre las que destaca que a partir de 2023 solo se podrá acceder al Mundial con 18 años.

“Es una decisión difícil de tomar, que reduzcan el número de gente en las carreras es muy acertado, así como la mayoría de medidas que van a adoptar, pero subir la edad mínima no tiene sentido. Hay que buscar alternativas, como puede ser que suban los tres o cinco primeros de las categorías de base, pero elevar la edad no tiene sentido. Hay pilotos más maduros con 16 que con 18 años. Al final la edad es solo un número”, mostró su desacuerdo el catalán.

