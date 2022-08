Rins: "He soñado que en el test de Misano probaba la Suzuki del año que viene"

Cargar el reproductor de audio

El español afronta sus últimas carreras como piloto de la marca de Hamamatsu, que cerrará su división de MotoGP a pesar de haberse comprometido a seguir en él hasta 2026. El curso que viene, Alex Rins se subirá a una de las Honda de la escudería LCR en la que formará pareja con un japonés, bien sea Takaaki Nakagami o Ai Ogura.

A pesar del delicado momento que atraviesa, tanto él como todos los miembros de Suzuki, el catalán desembarca en Austria con mucha fuerza, catapultado por la remontada de hace dos semanas, en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que arrancó el undécimo y concluyó el séptimo, tras rodar en cabeza durante parte de la prueba.

Rins, que en lo que va de temporada ha sido capaz de subirse al podio en dos ocasiones (Argentina y Austin), espera poder enderezar una inercia que incluso le llevó a coliderar el Mundial junto a Fabio Quartararo (en Portugal).

No obstante, desde que trascendió el portazo de Suzuki todo se torció, hasta el extremo de acumular solo 17 puntos en las seis últimas paradas del calendario.

En otras circunstancias, Rins estaría esperando como agua de mayo el test posterior al Gran Premio de San Marino, de dentro de dos semanas. Pero en la coyuntura actual, esas dos jornadas de entrenamiento no tienen demasiado sentido si en 2023 no habrá ninguna Suzuki en pista.

"El test de Misano tiene sentido para Suzuki si hay algo nuevo para poder probar. Si no, yo creo que es rodar por rodar. Estaría bien que Suzuki nos dejara probar la moto del año que viene (se ríe). Eso lo he soñado, y no es ninguna broma", declaraba Rins, este jueves, a Motorsport.com.

A pesar de los contratiempos de este 2022, el #42 no tiene reproches para quienes cada fin de semana se encargan de gestionar la escudería desde los circuitos. Del panel de ejecutivos que decidió cerrar la persiana, prefiere guardarse lo que piensa.

"Suzuki me da el mismo apoyo que me dio en el pasado, al menos en mi lado del garaje. No es una situación fácil para nadie, dado que algunos de los chicos aún no han resuelto su futuro", proseguía el piloto, antes de desvelar que Suppo, el team manager de Suzuki, intentó darle continuidad al proyecto.

"Livio ha estado probando hasta el final el mantener vivo el proyecto. En Silverstone nos reunió a todos y nos dijo que no había opción de seguir, pero hasta entonces creyó que era posible que, si no seguía Suzuki, podía hacerlo otro equipo", remachó Rins.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!