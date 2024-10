Rins: "Salimos a la carrera sin armas"

No salía tan bien en parrilla desde su gran premio de casa, en Montmeló, donde Alex Rins clasificó octavo, pero como en aquella ocasión, el de Yamaha, que esta vez salía también desde la tercera fila, pero noveno, terminó la sprint el 12º, perdiendo algunas valiosas posiciones en la meta.

"Hicimos una buena cronometrada, y la vuelta fue buena si tenemos en cuenta las condiciones", explicó Rins, que logró el noveno mejor crono en la Q2.

"Pero en la sprint fuimos muy mal", siguió explicando el corredor de Yamaha.

"Mi tiempo de reacción en la parrilla de salida fue uno de los mejores; pero después tuve que ir jugando con el embrague porque se me levantaba la rueda delantera y eso nos hizo perder varias posiciones", explicó para entender que cruzara el primer paso por meta el 15º.

Pero eso no iba a ser lo pero. "Después tardé cinco o seis vueltas en calentar la goma de atrás", con lo que llegó a rodar 17º en la vuelta siete

"Tuve muy malas sensaciones durante toda la sprint. Vamos a la carrera sin armas; no podemos luchar, no podemos adelantar con rebufo ni defender la posición", se lamentaba.

"Fue peor de lo que me imaginaba. Aún no habíamos tenido problemas para calentar la goma trasera. Tres o cuatro curvas, sí, pero no tantas vueltas", insistió.

"Tuve delante a Luca Marini pero no le pude adelantar. Me sentí imponente", desveló Rins.

"Es frustrante. Desde hace tres o cuatro carreras que tenemos problemas para calentar la goma, y he preguntado si se han sentado para analizarlo. Me han dicho que llevan dos años preguntándose de dónde puede venir este problema", expuso.

Al final, Rins cruzó la meta por detrás de su compañero Fabio Quartararo, que le aventajó en una décima. El francés salía 19º en parrilla, diez posiciones más atrás que el español, pero ya le adelantó en el quinto giro manteniéndolo ya siempre detrás.