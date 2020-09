Al final, el de Suzuki se vio superado por su compañero de equipo, Joan Mir, que sí pudo con el italiano, y se vio relegado a la cuarta posición de la carrera, cuando había hecho una gran remontada para alcanzar a un Rossi que le tapó perfectamente todos sus ataques.

“Me siento un poco con rabia interna. Hemos hecho una increíble carrera, una buena salida, hemos recuperado casi dos segundos con Valentino, pero al final se han unido un cúmulo de cosas al intentar adelantarle, he forzado de más", explicaba un Rins apesadumbrado, ya que por primera vez en todo el curso no sintió dolor en el hombro en carrera, pero se quedó sin fuerza.

"Al no estar al cien por cien con el hombro, en el que no he tenido dolor, no tengo el mismo músculo, se me ha sobrecargado y me he quedado sin fuerzas. Ha habido un momento que no podía. Ha sido una lástima, porque hemos hecho una buena carrera, un buen ritmo pero por culpa de este problema no hemos podido”.

Con esta quinta plaza el de Suzuki deja escapar un nuevo puñado de puntos que le apartan de un Mundial loco que parece nadie quiere ganar.

“No sé porque esta irregularidad, cada piloto quiere dar el máximo. Ha habido muchos fallos y me incluyo yo, que me perdí la primera carrera. Todos quieren recuperar rápido, sumar puntos y aquí es cuando llegan los errores”, valoró.

Rins, que llegó a rodar tercero de la vuelta 14 a la 19, estuvo 12 giros detrás de Rossi sin encontrar un hueco en el que adelantarle, lo que acabó por descentrarle, ya que primero le pasó Bagnaia y al final Mir, y ambos pudieron pasar al #46.

“No he tenido tiempo para sobrecargar la mente. Me costaba hasta respirar con lo del brazo, pero me parece que Valentino ha hecho unas cuantas carreras más que yo aquí y la experiencia la tiene. Ha tapado muy bien la posición. Cuando lo intentaba en un hueco me lo tapaba muy bien en la siguiente vuelta, se ha defendido de forma excelente”, rememoró.

Esta semana los equipos tienen un test en Misano antes del segundo gran premio en esta pista, una buena oportunidad para mejorar la GSX-RR.

“Desde luego que siempre hay margen, hablo por Joan (Mir) también. Los dos nos encontramos muy bien con la moto ahora, a nivel de resultados estamos siempre ahí. En Austria Joan hizo podio y yo estaba para hacerlo. Margen de mejora siempre hay. Desde luego que intentaremos dar un paso en este test que tenemos aquí para llegar más preparados a la segunda carrera en Misano”, zanjó el barcelonés.

