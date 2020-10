Rins se ha caído este año dos veces cuando estaba optando a la victoria, en Austria 1 y el pasado domingo en Le Mans. Con problemas físicos por una grave lesión el primer fin de semana del año, y con dificultad para clasificar delante en parrilla con la Suzuki, el catalán se ha acostumbrado a protagonizar grandes remontadas.

En su circuito de casa, no en vano pese a haber nacido en Barcelona la familia de Alex es de Valdealgorfa, una localidad a sólo 10 kilómetros del paddock, el de Suzuki espera poder dar mucha guerra.

“Ha sido un buen día, hemos conseguido clasificarnos para la Q2 directos aún no teniendo las mejores condiciones de pista. En el FP4 hemos hecho un buen ritmo rodando solos, he probado el neumático medio y no me ha gustado, así que saldré con el blando trasero. Ha sido una pena no clasificarnos más adelante, tocará hacer una buena salida otra vez”, adelantó.

En una carrera donde las Yamaha parecen tener un poco más, la elección del neumático puede ser decisiva.

“Tengo claro que el blando es el bueno, le hemos dado bastantes vueltas. Hay que hacer una buena salida, como en otras carreras. Aquí se puede adelantar bastante fácil, pero el trazado tiene puntos críticos en las frenadas con ángulo”, avisó.

El #42 se mostraba animado de cara a conseguir su primera victoria del año.

“Vamos a ir a por todas, salimos décimos y el ritmo lo tenemos. Entrará en juego un factor importante, el desgaste de los neumáticos, que debemos controlar”.

Pese a que, aparentemente, Rins tiene una gran facilidad para remontar posiciones cuando clasifica retrasado, el corredor quiso ponerlo en valor.

“No es fácil salir bien y remontar posiciones en la primera vuelta, te lo aseguro”.

Por último, siendo de familia aragonesa, surgieron las polémicas palabras de Valentino Rossi, que dijo el viernes: “Si me tengo que aislar una semana en Aragón, me tiro por el balcón”, algo que no ha sentado nada bien en la zona.

“Tener que hacer el confinamiento en un motorhome dentro de un circuito es complicado, estés donde estés, en Aragón, en Andorra o en Italia. Creo que Valentino se refería más a eso, a estar encerrado diez días en 30 metros cuadrados, no tanto si es en Aragón o cualquier otro sitio”, zanjó la polémica el #42.

