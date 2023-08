Rins: "Mi relación con Kawauchi en Honda ha sido muy distinta a la que me esperaba"

Ken Kawauchi fue una de las claves del éxito del proyecto de Suzuki en su regreso a MotoGP. Junto a Davide Brivio, el japonés se encargó de articular la parte técnica. Alex Rins promocionó a la categoría de las motos pesadas en 2017 y se enfundó el mono de la marca de la gran S, y allí estuvo hasta que la compañía de Hamamatsu dio un inesperado portazo en 2022, y cerró su división de carreras.

Tras varias negociaciones, el barcelonés recaló en Honda a través de LCR, la escudería satélite del fabricante de Tokio, quien, a su vez, también incorporó a Kawauchi como su director técnico, en sustitución de Takeo Yokoyama.

Desde que se subió por primera vez a la RC213V, en el test de Valencia del pasado mes de noviembre, y hasta que hace unos días se confirmó su incorporación a Yamaha en 2024, el español no dejó de reclamar más atención por parte de Honda, quien, a su entender, no se apoyó en él como lo podía haber hecho, a pesar de la tremenda crisis que atraviesa. Lo lógico era pensar que la presencia de Kawauchi podría ayudar en ese sentido. Sin embargo, Rins reconoce a Motorsport.com que ese no fue ni mucho menos el caso.

"Mi relación con Ken hasta ahora, desde luego, ha sido súper diferente a lo que era en Suzuki, y muy diferente a lo que yo me esperaba. No sé si ha sido por parte de Ken o por Honda, pero la comunicación ha sido súper escasa", declara el #42 en el podcast 'Por Orejas'.

"Yo me esperaba lo mismo que vosotros. Que, llegando los dos de Suzuki, donde estuvimos muchos años juntos, en Honda también habláramos, nos reuniéramos. No ha sido para nada lo que me pensaba", insiste el piloto.

Antes de firmar por HRC, a Rins le llegó la posibilidad de firmar por el equipo Gresini, pero finalmente optó por LCR porque su acuerdo le aseguraba un trato de corredor de fábrica con el constructor del ala dorada. Sin embargo, el material con el que ha competido el catalán ha sido, en su gran mayoría, distinto al que tenían Marc Márquez y Joan Mir en el taller de las motos decoradas por Repsol.

"No es que Honda no me diera soporte técnico, sino que ha sido más una cuestión de la falta de confianza depositada, de no contar conmigo para el desarrollo, de no creer más en mi", ahonda el ganador del Gran Premio de Estados Unidos, el único de la marca capaz de imponerse este curso y subir al podio. De hecho, a pesar de haberse perdido cuatro de las nueve paradas del calendario celebradas hasta el momento, Rins sigue siendo el mejor posicionado de entre los cuatro titulares de HRC en la tabla de puntos.

"Desde principio de temporada, incluso desde el test de Valencia del año pasado, mi moto ha sido diferente de la del equipo oficial. Aunque fuera en pequeñas cosas, pero distinta. Al final te acostumbras, pero la decisión de fichar por Yamaha ha sido por eso", subraya el chico, a quien ni siquiera la victoria en Austin le sirvió para recibir material más fresco. "Después de ganar en Texas todo siguió igual", remacha Rins.

Ken Kawauchi, director técnico de Honda