Rins: "Me he sentido muy bien con mi condición física"

El de Yamaha se lesionó en la mano en Assen y tuvo que pasar por el quirófano, perdiéndose la carrera de Alemania. Volvió en Silverstone, pero tras salir a pista el viernes el dolor le doblegó.

Este viernes, dos semanas después, Alex Rins se mostraba contento con sus lesiones.

"El resumen de hoy ha sido bastante positivo, francamente me he sentido muy bien con mi condición física en una pista que, desde fuera, puede parecer fácil pero no lo es", explicó Rins.

"Es una pista difícil, exigente y que no te permite muchos errores. Tiene muchas frenadas fuertes y a la que pierdes la referencia te vas largo. Estoy contento porque hemos podido ser competitivos", sintió el de Yamaha.

"Es cierto que cuando ponemos neumáticos nuevos estamos lejos todavía, Fabio Quartararo está a un segundo y yo a 1.4, nos queda mucho trabajo por delante. Queda claro que nuestra moto es algo inferior, pero no debemos darnos por vencidos, hay que seguir trabajando y empujando. En mi caso he probado cosas diferentes que no habíamos probado, no ha salido como esperábamos y hemos vuelto atrás con la moto de la mañana y así debemos seguir probando cosas".

Durante la sesión de la tarde, el de Yamaha se dejó ver los las posiciones delanteras en algunos momentos. "Simplemente quiere decir que hemos sido algo más competitivos que otras veces y me he podido poner en quinta o sexta posición, pero también es cierto que hemos anticipado el neumático blando y en lugar de hacer dos intentos hemos hecho tres, ya que en el entrenamiento de la mañana no montamos ninguna goma blanda", admitió. "Estamos intentando ver y entender dónde podemos ser más rápidos", añadió.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Hace dos semanas, en Silverstone, tras un viernes difícil y con mucho dolor, Rins tuvo que retirarse, una situación que este fin de semana ha cambiado totalmente.

"No es fácil recuperarse de una lesión, romperse y volver a subirse a la moto sin estar al cien por cien, retirarte, volver aquí sin saber si estas bien o si volverás a sentir dolor, no es fácil", explicó. "Al final lo damos todo y eso marca la diferencia".

Rins lleva con problemas físicos desde el año pasado, cuando se cayó en Mugello y se perdió algunas carreras, una lesión de la que todavía sigue recuperándose. "Confío que me recupere antes yo que la moto, no lo veo imposible, estamos trabajando, pero estamos lejos con la moto, es la realidad. Sobre la lesión no he notado nada, pero en el ataque al tiempo sí tuve un poco de dolor en el brazo (síndrome compartimental) que me ha impedido mejorar mi tiempo, he tenido que aflojar un poco porque me dolía el antebrazo, por el resto todo bien".

Hasta ahora las Ducati iban de menos a más y daban un paso el domingo, pero en Austria lo han dado desde el minuto uno.

"Ya lo están dando todo los viernes, es verdad. Se decía que se guardaban algo, o que lo sacaban el domingo, pero ya no guardan nada desde el primer día. No piloto esa moto, pero desde fuera te puedo decir que van muy bien aquí, espero que no mejoren más porque entonces aún estaremos más lejos".