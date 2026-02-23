Buriram (Enviado Especial).- Si todos los corredores que compiten para Yamaha atraviesan un momento muy complicado por la falta de competitividad del actual prototipo de Iwata, la posición de Alex Rins es todavía más crítica, habida cuenta de que el español está jugándose los últimos cartuchos que le quedan para prolongar su paso por MotoGP más allá de este 2026, fecha en la que expira su contrato.

Para él, este curso será el tercero en el que defenderá a la compañía japonesa, uno de los símbolos más reconocibles del campeonato por más que esté atravesando uno de los periodos más oscuros que se le recuerdan.

Si el momento actual es incierto, los dos últimos años tampoco han sido fáciles para el catalán, que se tuvo que recuperar de las secuelas de dos caídas que le dejaron muy tocado, especialmente la primera, en Mugello (2023), cuando corría con una Honda del equipo LCR.

Aquel ejercicio combinó lo mejor –su triunfo en Austin– con lo peor –la lesión y el periodo de baja que se derivó de ella–, y fue la puerta de entrada a una etapa de mucho dolor, de la que afortunadamente solo queda "el material", como le llama él al aparataje que le sirvió para fijar los huesos de la pierna que se despedazó.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Rins firmó desde el hospital su fichaje por Yamaha, donde ha compartido garaje con Fabio Quartararo, la punta de lanza del proyecto de la compañía de Iwata, y donde ha vivido más bien a la sombra del chico de Niza. Ahora que todo está dispuesto para que el Diablo se enfunde el mono de Honda en 2027, el barcelonés invita a los responsables del desarrollo de la M1 a repartir esa responsabilidad entre los demás corredores, y no focalizar tanto la evolución en función del criterio del #20.

"Ahora que Fabio parece ser que va a cambiar de equipo para el año que viene, a ver si hacen caso más un poco al resto", declaraba Rins, este domingo, en una charla mantenida con Motorsport.com en Buriram, al término de la última jornada de la pretemporada.

Una moto hecha al gusto de Quartararo

El #42 entiende perfectamente que Yamaha haya tenido muy en cuenta las consideraciones de su vecino de taller, porque le avala el título de campeón alcanzado en 2021 y su rendimiento en las últimas campañas, que ha estado muy por encima del resto.

Sin embargo, él cree estar en condiciones de aportar su experiencia y sensibilidad si le prestan algo más de atención de lo que han hecho hasta ahora. "No estoy diciendo que [Yamaha] no me haya hecho caso a mí o no haya hecho caso a Jack [Miller]. Pero sí que es verdad que están muy centrados en Fabio, por más que él se lo haya ganado con resultados", reflexionaba Rins.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, durante el test de Buriram Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El catalán pone como ejemplo la estrategia que ha adoptado la fábrica en el proceso de puesta en pista del propulsor V4 en el que lleva más de un año trabajando.

"Yamaha ha confiado muchísimo en Fabio y la moto del año pasado era muy hecha a su gusto. Y lo mismo ha pasado con el motor V4. Fabio ha sido quien ha tenido las mejoras que han ido llegando. Siempre han ido primero para él y después, para los demás", puntualizaba el ganador de seis grandes premios, que el último día de pruebas de este invierno finalizó el 20º, a 1,4 segundos de Marco Bezzecchi, el más rápido.

A pesar de la relevancia que ha adquirido el propulsor de Yamaha y su cambio de naturaleza –de 4 cilindros en línea a 4 en V–, para Rins hay elementos de la M1 a mejorar que son igual de importantes que ganar velocidad punta. "Yo intento ser lo más claro posible en mis explicaciones. Es verdad que nos falta mucha velocidad punta, pero antes tenemos que intentar mejorar la tracción, el paso por curva, lograr que la moto gire. Si eso no pasa, da igual que tengamos 50 caballos más de potencia, que no seremos capaces de ir rápido”, remachó Rins.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha MotoGP