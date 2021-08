Aleix Espargaró encendió un interesante debate este viernes desde Silverstone, al colocarse a sí mismo como “uno de los tres mejores pilotos de MotoGP”, una afirmación que, seguro, tendrá respuesta en las redes sociales, donde el de Aprilia es bastante activo y, en ocasiones, controvertido.

En conversación con Alex Rins, Motorsport.com le preguntó por las palabras de Aleix, y si él tenía su propio ranking de mejores pilotos de MotoGP.

“Personalmente no tengo ningún ranking en la cabeza, lo que si digo es que si Aleix se considera uno de los tres mejores pilotos de MotoGP, lo respeto. Yo me considero un buen piloto, pero no lo estoy demostrando por circunstancias, no me estoy consolidando, soy un piloto rápido pero por un motivo u otro no estoy consiguiendo los resultados que nos gustaría y podemos hacer. Vamos a intentar dar la vuelta a la tortilla y tratar de volver al podio”, explicó el de Suzuki.

Insistiendo en la valoración de mejores pilotos de MotoGP en la actualidad, le pedimos a Rins que nos diera su clasificación.

“Para mí, los tres mejores pilotos ahora mismo pueden ser Fabio Quartararo, que ha demostrado haber dado un gran paso adelante; un buen piloto también podría ser Joan Mir, que está demostrando la misma constancia que tuvo el año pasado; y el tercer piloto se me hace difícil de decir, pero diría Jorge Martín, que está siendo la revelación de la temporada”, sorprendió el catalán.

Por lo que respecta a esta primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña, en la que Rins logró acabar 9º, clasificado provisionalmente para la Q2, el corredor español se mostró contento.

“Ha ido bien, de menos a más, acostumbrándonos a este ambiente frío, que no es fácil con la MotoGP. Nos ha faltado un poquito en la vuelta rápida, hemos montado el neumático trasero blando precalentado y no nos ha ido muy bien”, explicó, en referencia a los neumáticos no usados que Michelin rescata de carreras anteriores.

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o sobre la imagen para ver las mejores fotos del GP de Gran Bretaña)

Después de muchas caídas este año, Rins quiere volver a brillar en un circuito en el que ganó la última carrera disputada, en 2019.

“Por supuesto que salimos a por todas, llevamos varias carreras tratando de demostrar el potencial y no nos está saliendo. Es un circuito que me gusta, hemos rodado bien hoy y vamos a ir a por todas el resto del fin de semana”, zanjó.