Rins cree que habría sido podio sin haber tenido que esquivar a Quartararo

Para Alex Rins el Gran Premio de Aragón es su carrera de casa, ya que sus raíces familiares no están a más de una docena de kilómetros de distancia del trazado turolense. En MotorLand, el de Suzuki siempre ha tenido buenas actuaciones, como la estelar victoria de 2020. Sin embargo, en un año en el que nada parece ir de cara para la estructura de Hamamatsu, el corredor español no pudo acabar más allá de la novena posición.

Y esa fue, precisamente, su posición en la parrilla de salida tras una nueva clasificación complicada en la previa. Desde ahí, Rins salió como un tiro para recuperar posiciones en las dos primeras curvas, pero al llegar a la tercera Fabio Quartararo, tras tocarse con Marc Márquez, se fue al suelo y Alex tuvo que esquivarle, saliendo de la pista y perdiendo muchas posiciones. En el primer paso por meta, el de Suzuki era 16º.

A partir de entonces, Rins trató de ir imponiendo su ritmo y adelantando a pilotos. En la vuelta 5 ya era 13º, en la 10 había subido a la 11ª posición y en la 17 ya estaba noveno.

Al final cruzó la línea de meta en el mismo grupo de Jorge Martín, Luca Marini y Johann Zarco, todos a 12 segundos del vencedor, y a solo 47 milésimas del francés de Pramac.

"Ha sido una carrera caótica", se lamentaba Rins el domingo por la tarde en MotorLand.

"Después de pasar por el primer sector en última posición, la verdad es que remontar hasta la novena posición ha estado bastante bien", resumió.

"A nivel de ritmo estoy contento, porque hemos demostrado lo que estuvimos trabajando, si cogemos nuestras doce o trece mejores vueltas de la carrera, tenemos el tercer mejor ritmo. Así que ha sido una lástima que me haya tenido que ir fuera a la grava para evitar a Fabio, pero así son las carreras, a ver si en la próxima tenemos más suerte", dijo resignado.

Rins estaba justo detrás de Quartararo cuando el francés cayó tendido al asfalto en la tercera curva.

"Ha sido tremendo, no he tenido mucho tiempo para reaccionar, suerte que no impacté con él porque la verdad es que he pasado súper cerca. La caída de Takaaki Nakagami no la he visto tan cerca, estaba último como a un segundo o un segundo y medio del último, he visto que había lío pero no he podido entender muy bien lo que había pasado".

Desde que el pasado 2 de mayo se conociera que Suzuki va a abandonar el Mundial de MotoGP a final de temporada, la temporada se ha convertido un poco en un sinsentido para los pilotos de la marca, ya colocados el próximo año en otros equipos. Pese a ello, Rins asegura que mantiene la motivación para las carreras que restan.

"La motivación es la misma con la que llegamos a Aragón, luchar por los podios. Creo que tenemos el nivel para hacerlo, si no hubiera pasado lo de la primera vuelta creo que habríamos estado en el podio, pero ahora hay que pensar ya en la siguiente", zanjó el barcelonés.

Rins rueda detrás de Quartararo justo antes de la caída del francés 1 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images