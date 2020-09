Rins tenía la victoria en la mano el pasado domingo cuando un ligero error le llevó al suelo comandando la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP. Una semana después y en el mismo circuito, el de Suzuki asegura tener todo en su sitio para volver a intentarlo, aunque no esconde cierto temor a que la carrera sea en mojado, lo que la convertiría en “peligrosa”.

“Ha sido un buen día, hemos dado un paso adelante y hemos probado todo lo que queríamos probar. Nos hemos centrado mucho probando neumáticos y en el FP1 hemos montado lo que no pudimos probar la semana pasada por la lluvia. Hemos dado un paso atrás con la puesta a punto de la moto, pero la verdad es que no ha mejorado. Prefiero la moto que tuve en la carrera el domingo. Ha sido un día muy positivo”, introdujo.

El nivel de los pilotos de Suzuki está subiendo a cada carrera y ya nadie duda de que tarde o temprano habrá un duelo entre Rins y Mir por puestos importantes en carrera. Le preguntaron cómo iba a enfocar esa situación.

“Se enfoca igual sea quién sea, es un piloto más en pista. No hay porque tener más respeto que si fuera otro piloto. Veremos si puede llegar este duelo. La semana pasada logramos hacer una buena carrera, él acabó en el podio y yo me caí, pero puede darse. Estoy deseando a ver si por fin llega”.

En ese sentido, el #42 no quiso entrar en quién estaría en mejor disposición de afrontarlo.

“Eso se tiene que ver durante la carrera, eso puede variar por detalles, por feeling, por clasificación en parrilla, por muchas cosas”.

Rins explico que en la comisión de seguridad de este viernes iba a plantear el tema de la sanción a Johann Zarco.

“Se hablará. Yo no tengo nada en contra de la sanción. Veremos si otros pilotos lo tienen. Si no lo hace otro, yo sacaré el tema de la seguridad del circuito y de los pilotos en pista”, dijo en cierto tono de preocupación.

“Lo que me preocupa más es que la carrera sea en agua y sea peligroso. Dan lluvia para el domingo. Si cogemos todas las del campeonato, esta es una de las pistas más peligrosas del mundial en mojado”, y apunto a correr el lunes si llueve mucho.

“Estamos preocupados. Al final todo dependerá de la cantidad de agua que caiga. Si llueve, pero no mucho, se podrá correr, pero los días que ha llovido lo ha hecho en abundancia y es peligroso. Carmelo [Ezpeleta] ya dijo en una comisión de seguridad que si no se podía correr el domingo (por la lluvia), la carrera sería al día siguiente, pero que no iba a pasar más lo de Silverstone”, que en 2018 se canceló por la lluvia.

Por último, Rins valoró los niveles de agresividad entre los pilotos que se están viendo en pista esta temporada, y le apuntaron que Alex Márquez dijo que no era muy buena idea incentivar a los pilotos con un coche de regalo por ganar.

“No estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex, porque al final somos mayores, pilotos con experiencia. Todos sabemos dónde está el límite y el respeto. Si que es cierto que hay algunos pilotos que no tienen respeto por los otros, y es por esto que puede ser un poco peligroso, pero de los pilotos que solemos, o suelen, estar por delante, se respetan bastante entre ellos y no tiene porque haber problemas”, zanjó el barcelonés.

