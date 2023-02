Rins: "Los pilotos Honda debemos estar más unidos que nunca"

Cargar el reproductor de audio

Después de seis años como piloto oficial del equipo Suzuki, con el que ganó dos de las tres últimas carreras de 2022, y donde Alex Rins se sentía como en su casa, siendo una pieza vital del proyecto, el corredor español tuvo que buscar una salida por la inesperada renuncia del equipo japonés a seguir en el campeonato del mundo.

Rins, que tuvo opciones de estar con otras marcas, se decantó, finalmente, por firmar un contrato de dos años con el equipo de Lucio Cecchinello, satélite de Honda, precisamente por ser HRC quien le garantiza la moto y el material, con trato de piloto de fábrica.

Sin embargo, en este primer test de la pretemporada 2023 en Sepang, el corredor ha empezado a darse cuenta de que no es lo mismo estar en un equipo oficial que en uno satélite.

"Es un cambio, es diferente", admitía Rins al final del test de Sepang, donde acabó 19º en la hoja de tiempos.

"Me he quedado con las ganas de probar un chasis que tenía el equipo Repsol", explicó Rins para entender esa diferencia entre su garaje y el de Marc Márquez y Joan Mir.

"Pero tampoco había muchas piezas, la base de la moto no está clara, pero espero y confío en que me dejen probar ese chasis en Portugal, me da la sensación de que gira un poco más y puede funcionar un poco mejor".

Pese a esos detalles, para Rins el objetivo no cambia. "Con lo que tenemos intentamos ir al máximo, poner el material que tenemos al límite y hacer nuestro trabajo" apunto antes de hacer una interesante reflexión: "Los pilotos Honda tenemos que estar más unidos que nunca, debemos lograr hacer una moto competitiva, que funcione, que corra, así que a ver cómo va", fue su sugerencia. "Por lo que he ido escuchando coincidimos bastante los cuatro pilotos Honda en los comentarios, así que a ver si pueden traer alguna cosita nueva para los próximos entrenamientos en Portimao", pidió a Tokio.

Rins se bajó de la Suzuki como ganador del Gran Premio de Valencia 2022 el 6 de noviembre, y dos días después, el martes siguiente, se subió a la Honda dejada por Alex Márquez en el equipo LCR. En aquel test, el catalán sumó 91 giros (365 Km) y acabó 20º en la hoja de tiempos, a 1.19 del más rápido, Luca Marini.

Tres meses después y supuestamente con la Honda 2023, Rins completó tres jornadas de test en Sepang, 149 vueltas en los tres días, casi 826 kilómetros que sumados a los de Valencia suman 1.190,3 Kilómetros acumulados. El resultado varió muy poco, acabó 19º a 1.04 del más rápido nuevamente Marini.

"Estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho", dijo sin embargo Alex, que este año tendrá de compañero de box a Takaaki Nakagami.

"El sábado fue complicado no poder rodar tanto por el agua que había en pista, pero para compensarlo el domingo no paramos a comer y pudimos acumular más vueltas y probar más cosas. La verdad es que estoy satisfecho, incluso hemos ensayado la distancia de una sprint race (10-12 vueltas), hemos coincidido con Marini en pista y si que es cierto que me sacaba, de media, 0.5 segundos en el ritmo, pero al final es la tercera vez, digamos, que salimos a pista con esta moto, no tenemos aún las bases claras", explicó el nuevo piloto de LCR.

"Después de la simulación de la carrera al sprint y de intentar hacer vueltas rápidas, probamos algunas cosas de electrónica que me permitieron ir un poco mejor, más cómodo todavía. Vamos a seguir trabajando y mejorando la Honda".

Al respecto de la simulación de la carrera al sprint, Rins admitió que había sido iniciativa propia, no una petición expresa de Honda.

"Lo hemos decidido con el equipo y nos sirvió un poco para entender la gestión de la electrónica, y con los ingenieros y telemétricos ver qué es lo que necesito cuando van bajando los neumáticos, cuánta potencia o freno motor reducir de un paso a otro, detalles así".

Por último, el chico de Valdealgorfa no se vio intimidado por el músculo mostrado por las Ducati.

"Sí es cierto que en el test se han mostrado imparables, hay siete Ducati entre los nueve primeros, han hecho un gran trabajo, la cosa está interesante, a ver qué depara la temporada. Pero lo cierto es que estamos todos súper enganchados a nivel de tiempo, yo estoy 19º y solo a un segundo del primero, con el top 10 a 0.4, así que será un año interesante", auguró el #42 que el domingo, en la parte final del entrenamiento, sufrió su primera caída al manillar de la RC213V.

Alex Rins, Team LCR Honda, caída 1 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda, caída 2 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda, caída 3 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda, caída 4 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda, caída 5 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, LCR Honda 6 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team LCR Honda 7 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 8 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 9 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 10 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 11 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, LCR Honda 12 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, LCR Honda 13 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team LCR Honda 14 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 15 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 16 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, LCR Honda 17 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, LCR Honda 18 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, LCR Honda 19 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, LCR Honda 20 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, LCR Honda 21 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team LCR Honda 22 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 23 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 24 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 25 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 26 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 27 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 28 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 29 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 30 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 31 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 32 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 33 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 34 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, LCR Honda 35 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, LCR Honda 36 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, LCR Honda 37 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, LCR Honda 38 / 44 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team LCR Honda 39 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 40 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 41 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 42 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 43 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 44 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images