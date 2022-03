Rins: "Pensé en el campeonato y aseguré el quinto puesto"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Suzuki partía desde la octava posición de la parrilla de salida en la delicada carrera de MotoGP, en condiciones de mojado, del Gran Premio de Indonesia, pero el español se las arregló para escalar posiciones rápidamente y colocarse en posiciones de podio en las primeras vueltas.

Alex Rins, sin embargo, acabó perdiendo un poco el fuelle inicial y se conformó con una quinta posición que le permite colocarse con 20 puntos en la general del campeonato, a solo diez del líder, el italiano Enea Bastianini, y empatado con los dos hermanos Espargaró y su compañero Joan Mir.

"Hemos sacado petróleo de esta carrera, y no está barato el petróleo", dijo entre risas Rins al final.

"Ha sido un fin de semana muy duro, con el virus en el estomago y con los nervios de la lluvia y el retraso que hemos vivido hoy, no ha sido fácil", añadió el de Suzuki.

"En lluvia es fácil caerte, no pensaba en el campeonato cuando ha empezado la carrera, he intentado seguir a Jack Miller y defender la posición, pero he tenido dos sustos que he levantado la moto casi del sueño. En ese momento he pensado en el campeonato y el quinto puesto es un resultado muy bueno", admitió.

En una pista nueva, con un asfalto complicado y una situación algo caótica, la carrera tuvo un desarrollo inesperado y un podio que nada tiene que ver con el de hace dos semanas en Qatar.

"Esto va a ser así durante todo el año, estamos cerca en la general, a diez puntos, y eso no nada, será complicado, un mundial difícil, pero creo que podemos hacerlo muy bien", dijo.

"Además, ahora vienen circuitos que me gustan, como Argentina y Austin, y a los que hace tiempo que no vamos, como es el caso de Termas, creo que podemos hacerlo muy bien en esas carreras", adelantó el de Suzuki, que cruzó la meta justo por delante de su compañero Mir, que suma los mismos puntos en el campeonato.