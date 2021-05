Rins: "No voy a pensar mucho en lo que hagan los demás"

Los dos pilotos de Suzuki no lograron pasar de la Q1, en una sesión que estuvo marcada por la presencia de la lluvia y las condiciones cambiantes. En el caso del barcelonés, el motivo de quedarse fuera de la Q2 fue una mala elección de los neumáticos, lo que le obliga a remontar.

“Ha sido un día complicado en la oficina. No hemos tenido mucha suerte con la estrategia. Es complicado en estas condiciones cambiantes, no es fácil tomar una buena decisión. Hemos salido con el medio delantero y el blando trasero de mojado. Hemos mirado a ver que ventanas teníamos para cambiar de moto, pero hemos sobrecalentado demasiado el trasero. Con un medio atrás hubiera podido ir mucho mejor", explicó Rins.

De cara al domingo, no está nada claro qué tiempo hará a la hora de la carrera.

"Es un desafío bueno, no sabemos qué condiciones habrá mañana en parrilla, pero en seco me estoy encontrando especialmente bien. En mojado no vamos lentos. Creo que tenemos que hacer un buen plan para la carrera y ver qué opciones tenemos de neumáticos de mojado y de seco para después no tener que improvisar tanto encima de la moto”, señaló.

El catalán tiene claro que prefiere una carrera en seco.

“Haciendo una valoración de cómo han ido los entrenamientos, una carrera en seco me puede ir muy bien, siendo realistas, me encuentro bien sobre la moto. En mojado nunca se sabe, hay más riesgo. Ahora mismo prefiero una carrera en seco”, reconoció.

Rins viene de dos ceros consecutivos, lo que le ha dejado en una posición delicada en el campeonato. Un tercero le pondría las cosas muy cuesta arriba.

“Tenemos que hacer una carrera inteligente e ir viendo encima de la moto cómo afrontarla, venimos de hacer dos ceros, habrá que ser inteligentes y ver hasta dónde puedo llegar. En un circuito como este, con agua y con tan poco agarre, no voy a pensar mucho en lo que hagan los demás. Tengo que mantener la mente fría para estar completamente concentrado”.

Salir tan atrás le obligará a ir con pies de plomo al inicio, sobre todo en la siempre complicada chicane Dunlop.

“Me la imagino complicada, especialmente si es en agua. En seco habrá menos riesgo. Habrá que arriesgar pero sin sobrepasar el límite y es complicado saber hasta dónde podemos llegar en la primera curva, lo hemos hecho otras veces y vamos a intentar hacerlo una vez más”, zanjó el #42.

Las fotos de Álex Rins en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

