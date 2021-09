Rins: “Saliendo 20º no estoy en condiciones de presionar a Suzuki”

Alcañiz.- El piloto barcelonés está teniendo un fin de semana muy complicado en Motorland desde el primer día y en ningún momento ha estado cerca de las primeras posiciones. En un circuito donde ganó el año pasado, Rins no fue capaz de obtener el pase a la Q2 ni en el acumulado de los tres entrenamientos libres, ni en la Q1.

Al contrario que en otras ocasiones, el #42 no se quedó ni cerca de hacerlo. De hecho, acabó 20º y antepenúltimo, solo por delante de Valentino Rossi (21º) y Jake Dixon (22º), e incluso por detrás de Maverick Viñales (19º) en su debut con Aprilia.

La actuación de Rins contrasta, además, con la de su compañero Joan Mir, que fue séptimo, pese a los quebraderos de cabeza que le está dando el holeshot trasero este fin de semana.

"Ha sido una cronometrada muy complicada", admitió Rins. "Todas las vueltas las he empezado mal en la curva 1, y eso te condiciona mucho. En la curva 1, con la moto recta soy capaz de pararla, pero a medida que voy entrando en la curva se me levanta mucho el tren trasero. Debería ser algo más conservador en la frenada. Joan me saca medio segundo hasta la curva 5. A partir de ahí estamos más o menos al mismo nivel".

El piloto de Suzuki se prepara para una carrera difícil, en la que pese a que dice no tener tan mal ritmo, salir retrasado ya le condiciona de inicio.

"A nivel de ritmo no creo que estemos mal. Si elegimos la goma blanda podemos destrozarla para tratar de adelantar a los pilotos", explica.

La temporada del tercer clasificado del pasado Mundial está resultando decepcionante y actuaciones como la de este sábado no ayudan para exigir más a Suzuki.

"La posición es muy mala. No es donde tenemos que estar. Saliendo el 20º no estoy en condiciones de apretar a Suzuki", zanjó.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de la clasificación del GP de Aragón 2021 de MotoGP)