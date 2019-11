Rins: "Empezamos un nuevo campeonato a 75 puntos"

Motegi.- Prácticamente asegurado el subcampeonato para Andrea Dovizioso –saca 55 puntos–, Alex Rins tiene que centrar sus esfuerzos en asegurar la tercera plaza del Mundial. El barcelonés ha perdido comba en las últimas carreras y ha visto echarse encima a Maverick Viñales. El piloto de Yamaha ya le ha empatado y no es la única amenaza. Danilo Petrucci –en caída libre en la segunda mitad de temporada– está a solo siete puntos, y un invitado de excepción se ha sumado a la lista.

Con su segunda posición en el Gran Premio de Japón, Fabio Quartararo se ha situado a solo 13 puntos tras recortarle 44 desde Misano y no descarta nada una vez atado el título de mejor rookie.

"Empezamos un nuevo campeonato a 75 puntos. Uno de los objetivos es acabar tercero", reconoce Rins.

Así queda el Mundial: Quartararo ya es el mejor rookie y Honda ata el título de marcas: clasificaciones completas

El piloto de 23 años perdió una nueva oportunidad tras clasificar atrás el sábado y salir mal el domingo.

"Llevamos muchas carreras con ritmo para hacer podio pero al final no lo conseguimos por empezar atrás. Esta carrera ha sido especialmente complicada porque he fallado en la primera vuelta. He perdido dos posiciones y he pasado 13º. He tenido que poner más en crisis los neumáticos y al final me he quedado sin ellos. Ha sido una lástima porque este séptimo sabe a poco para nosotros. He pasado a Crutchlow y he tenido un susto muy grande. Esto me ha hecho pensar en acabar la carrera", reconoce.

Crónica del GP de Japón: Márquez logra el décimo triunfo en Motegi; Honda el título de constructores

No obstante, el de Suzuki no prioriza la tercera plaza y piensa en dar un paso más de cara a la temporada que viene.

"Vemos que podemos mejorar nuestra moto. Hay que coger información para dar ese pasito el año que viene. El chasis y la moto en general va muy bien. Falta mejorar un poquito de todo, frenada, electrónica, aerodinámica", zanja