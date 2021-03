Pocos minutos antes de que Alex Rins atendiera a los medios de comunicación desde el circuito de Losail, Dorna anunció que el Estado de Qatar ofrece la vacuna de la COVID a todo el paddock de MotoGP.

“La verdad es que es una gran noticia que me han dado durante el test. Ha hecho un gran trabajo Carmelo (Ezpeleta, CEO de Dorna Sports) para conseguirlo. Lo tengo que consultar con mi doctor, de momento no es obligatoria, veremos. No he tomado ninguna decisión”, dejó en el aire el corredor de Suzuki.

Por lo que respecta a la jornada del jueves en los test de pretemporada, Rins acabó 7º en la hoja de tiempos, a algo más de seis décimas de Maverick Viñales, el más rápido.

“Ha sido un día positivo, hemos conseguido mejorar nuestra vuelta rápida y acercarnos a Yamaha y Ducati. Me ha costado un poco mantener el ritmo en el 54 alto, pero tenemos que pensar que hemos probado muchas cosas, dos carenados nuevos que no han ido como esperábamos y poco más”, dijo contrariado.

Las soluciones aerodinámicas aportadas por los ingenieros a la GSX-RR no acaban de hacer el peso al barcelonés.

“Mañana volveremos a probar el nuevo chasis del 2021, quiero darle otra oportunidad. Tuvimos problemas con el tren delantero y vamos a cambiar la configuración a ver si mejora de esta forma”, argumentó.

Rins quiso dejar claro que el trabajo estaba siendo positivo y abundante en el garaje de Hamamatsu.

“Suzuki ha trabajado mucho, ha traído muchas piezas. Unas han servido y de otras esperábamos algo más, por ejemplo los dos carenados nuevos, que aerodinámicamente no los hemos aprovechado bien”, señaló.

Debido a ese abundante trabajo, Rins no buscó otros pilotos en pista para compararse.

“La mayoría del tiempo he rodado solo, no he buscado ruedas y creo que hemos mejorado un poco la moto respecto al año pasado, sobre todo en la gestión de la electrónica”.

“De sensaciones me encuentro bastante bien, estamos preparados para comenzar el Mundial, veremos como evoluciona la pista, pero incluso con viento estamos listos, a ver cómo está mañana para el último día de test. Hemos hecho cuatro días con buena actitud y buen ritmo, me siento preparado si la carrera fuera mañana”, aseguró Alex, a diferencia de su compañero Joan Mir, que cree que aún le falta.

Las fotos de Alex Rins en el test de MotoGP en Qatar

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 6 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 11 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 12 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 13 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 14 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 15 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 16 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 17 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 18 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 19 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 20 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 22 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 23 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 24 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 25 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 26 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 27 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 28 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 29 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 30 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 31 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 32 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 33 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 34 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 35 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 36 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 37 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 38 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 39 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 40 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 41 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 42 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 43 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 44 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 45 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 46 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images