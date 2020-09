Un neumático “precalentado” puso en peligro la integridad de Rins

Rins se lesionó de gravedad en la Q2 del Gran Premio de España, el pasado mes de julio, y se perdió la primera carrera. Desde entonces ha arrastrado problemas en el hombro derecho y el pasado fin de semana tuvo que aflojar en la parte final de la carrera cuando se quedó sin fuerza en esa zona del brazo, lo que le privó de luchar por el podio con Valentino Rossi.

Este viernes, en el FP1 del Gran Premio de Emilia Romagna, Rins protagonizó una acción muy espectacular, una tremenda sacudida de su GSX-RR que casi le descabalga de la moto, sufriendo un duro golpe en su hombro lesionado. Posteriormente, el de Suzuki sufrió una caída lenta y sin consecuencias para completar un entrenamiento de pesadilla.

“Físicamente estoy bien, podría estar mucho peor. Con la sacudida que me ha dado la moto se me hubiera podido salir el hombro. Por cómo ha ido el día de hoy, el FP2 lo he acabado bien, he podido montar neumáticos nuevos y el feeling al que estaba acostumbrado, rodando en 32 fácil, me ha vuelto al final. Hasta entonces, tanto por la mañana como al principio del FP2, me costaba mucho abrir gas y encontrar el agarre. Espero que ya hayamos montado todos los neumáticos precalentados y a partir de mañana podamos entrenar mejor”, explicó.

El corredor de Suzuki explicó la violenta sacudida.

“Por la cabeza no da tiempo de que pasen muchas cosas, al final sucede todo muy rápido. Lo que intentas es no soltarte de la moto, poder mantenerte y no caer al suelo porque te haces más daño. Cuando me he elevado y me he caído sobre el sillín me he hecho daño en las partes, pero sin consecuencias. El hombro está bien, que es lo más importante”.

“El neumático medio con el que he tenido el susto lo he descartado cuando he entrado a boxes porque estaba destrozado con solo nueve vueltas. Luego hemos montado un blando trasero que también me ha causado muchos problemas. Estaba todo el rato con sustos. Por la tarde, al final, hemos puesto un nuevo medio trasero que me ha dado buen feeling”, resumió.

Preguntado por los neumáticos “precalentados”, Rins explicó en qué consisten.

“Para todas las carreras Michelin trae una goma de cada compuesto. Son neumáticos que, por ejemplo, han estado calentándose en grandes premios anteriores. Si por ejemplo, a nosotros nos sobra una goma, pero la estuvimos calentando, se devuelve igual a Michelin y son los denominados precalentados, que pueden ser de otro equipo. Ellos los recolectan y luego los sortean en el reparto para el fin de semana”.

Un sorteo que, a priori, trata de ser equitativo entre los pilotos.

“El máximo de neumáticos precalentados que te pueden tocar son dos por piloto y fin de semana”, el mínimo, lógicamente, es que por ‘suerte’, no te toque ninguno.

