Rins: “Nakagami ha dado gas como un condenado y me ha impactado”

Cargar el reproductor de audio

Alex Rins sumó su tercer cero consecutivo, una nueva caída que le ha separado de la lucha por el título en la que estaba inmerso antes del Gran Premio de España, donde se conoció la sorprendente noticia de que Suzuki abandona el campeonato a final de temporada.

Esta vez, sin embargo, el corredor español señaló al japonés de Honda como responsable de su caída, incluso el equipo presentó una reclamación ante la Dirección de Carrera que no llegó a nada.

“Estoy muy enfadado y muy decepcionado, la verdad es que he visto el vídeo (de la acción) y no tiene ningún sentido lo que ha hecho Taka (Takaaki Nakagami), es uno de los pilotos más agresivos de la parrilla y no entiendo muy bien la acción”, se quejó Rins al final de la carrera.

“En la vuelta anterior a la caída, entre las curvas 10 y la 11, le he metido la moto en medio de la chicane y el tío ha aguantado ahí la posición. En la siguiente vuelta he sido más agresivo y he dejado correr más los frenos para coger la posición buena, pero el tío ha ido largo, se ha mantenido ahí y ha abierto gas como un condenado, nos hemos chocado saliendo y me he caído”, lamentó.

“Fatal decisión de los comisarios que no hayan visto que esto no se puede hacer. Al final no hay ninguna regla que indique que debes dejar adelantarte cuando te han ganado la posición, es más un código entre pilotos. Se ha podido ver a dos vueltas del final, en el adelantamiento de Johann Zarco a Bezzecchi, le ha adelantado y Marco ha perdido la posición y ha dicho ‘ok’, me abro un poco más y pruebo a salir más rápido. No entiendo que los comisarios no hayan dicho nada, la suerte es que estoy bien y no me ha impactado ningún otro piloto por detrás, porque podría haber sido muy duro”.

Para Suzuki, el de Italia ha sido un fin de semana nefasto, ya que ni Rins ni Joan Mir han podido acabar la carrera, igual que en Francia. De hecho, desde el anuncio de su marcha, ninguno de los dos pilotos han logrado acabar carreras.

“Yo no diría que haya sido nefasto, hemos hecho buenos entrenamientos, hemos cogido mucha velocidad y teníamos muy buen ritmo. Sí es verdad que en la clasificación, por las condiciones que había el sábado, estuve lento y esto me ha perjudicado en la carrera. Pero tenemos que demostrar que podemos, que tenemos el nivel para estar ahí. Es verdad que llevamos tres ceros consecutivos, y eso no es nada bueno, ni para mí personalmente para encontrar un equipo, ni en la lucha por el campeonato, pero tenemos que darle la vuelta a la situación”.

Para el barcelonés ahora llega la carrera de casa, donde espera enderezar el rumbo.

“Tenemos que ir a Montmeló súper motivados. He hecho una reunión con el equipo y les he dicho que tenemos la velocidad, demostramos con los tiempos que estamos ahí y vamos a darlo todo”, trató de animarse.

Desde Jerez, el ambiente en Suzuki no es el mismo que antes, apuntó Joan Mir, que tampoco pudo acabar la carrera.

“Sinceramente, lo único que puedes hacer es dar gas y olvidarte de todo, y lo estamos consiguiendo a pesar de las malas noticias que ha habido, somos capaces de centrarnos y pilotar como sabemos. Y eso es bueno”, apuntó Rins, sin embargo.

De momento, el corredor catalán no tiene noticias sobre su futuro.

“La noticia de Suzuki cogió a todos por sorpresa y muchos equipos tienen que hacer movimientos que no estaban en sus planes. Pero a medida que vayan pasando las carreras se irán colocando las piezas, Aprilia oficial ya ha completado el equipo, veremos a ver dónde podemos ir”.

“El próximo año donde me veo es encima de una moto, la marca y si es equipo oficial o satélite ya lo veremos”, zanjó.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images