Rins: "El Mundial de MotoGP no será lo mismo sin Valentino"

La que concluye este fin de semana en Valencia no ha sido la mejor temporada de Rins en la clase reina. El piloto de Suzuki se vio condicionado por una gran cantidad de caídas en carrera que le apartaron, muy pronto, de la lucha por los puestos de honor.

Con un año más de contrato la próxima temporada con Suzuki, Alex Rins valora con un aprobado su trabajo este año.

"Este curso me pondría un seis, un cinco y medio o seis. Hay que ser realista, no hemos hecho una buena temporada, he hecho buenas carreras, pero algunas no he podido acabarlas, pero me pongo un aprobado muy justo porque hemos conseguido hacer algunas buenas".

Si en 2020 fueron las lesiones lo que condicionó el rendimiento de Alex, este año han sido las caídas. Motorsport.com le preguntó al corredor español si va a cambiar la aproximación a la próxima e importantísima temporada.

"De cara al año que viene tenemos que cambiar la forma de gestionar los fines de semana. Hay que conseguir ser más regulares, que al final es la clave del éxito, y no dejarnos nada, no dejarnos para el FP2 si podemos darlo en el F1. Ir en cada entrenamiento, en cada jornada ir a por todas”.

El último fin de semana del mundial Rins lo afronta con ilusión antes de cerrar el curso.

"Es una carrera especial, tengo muchas ganas de empezar el gran premio, el fin de semana de Portimao no fue del todo mal, pero tenemos una pequeña espinita clavada. Valencia es un circuito que me gusta, en principio las condiciones van a ser buenas y por tanto vamos a ir a por todas para terminar lo mejor posible la temporada".

En el último gran premio de Valentino Rossi en MotoGP, Alex dio su opinión de cómo se puede ver afectado en el futuro el campeonato con la ausencia del italiano.

"No sé cómo puede afectar, pero de lo que estoy seguro es de que el año próximo seguiremos viendo gradas amarillas por Valentino. Personalmente creo que MotoGP sin Valentino no sería lo mismo, ha hecho cosas increíbles por este deporte. Me acuerdo que cuando era pequeño no veía las motos pero ya me gustaba Valentino. El Mundial no será lo mismo sin él. Seguro que se resentirá un poco, porque aunque no lo esté haciendo del todo bien este año, está ahí, en pista, batallando”, zanjó el de Suzuki.

