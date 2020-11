Rins: “Morbidelli está fuerte, tendremos que espabilar para alcanzarle”

Cuatro puntos separan únicamente al segundo de la general de MotoGP, Franco Morbidelli, con el tercero, Alex Rins. Sin embargo, en la parrilla de salida del Gran Premio de Portugal, el italiano saldrá segundo, desde la primera fila, mientras que el de Suzuki lo hará décimo, desde la cuarta.

Una situación que, sobre el papel, dificulta mucho las opciones del español.

“Hoy ha ido bien, me siento contento, hemos pasado a la Q2 con un muy buen FP3. En el cuarto libre nos hemos liado un poco, no hemos podido demostrar nuestro potencial porque teníamos que probar muchos neumáticos. En el warm up montaremos los de carrera a ver dónde llegamos”, explicó el de Suzuki.

Una vez más la Suzuki no fue competitiva en la clasificación y Rins saldrá 10º.

“En la Q2 esperaba algo más, pero con el viento nos ha costado mucho. Tendremos que hacer buena salida, la remontada es el objetivo”, planteó.

“Tenemos un buen ritmo. El viernes con neumático usado pudimos ser bastante constantes, no estamos tan mal, aunque quizá no para luchar por la victoria saliendo el 10º. Tendremos que ver cómo va la primera vuelta para saberlo”.

Rins sufrió una caída el viernes que le produjo un gran dolor y la amenaza del quirófano en un hombro muy machacado este año.

“Del hombro estoy mucho mejor, creo que solo fue el golpe seco que me dolió ayer. Me encuentro mucho mejor ahora, la verdad, pero el circuito es muy físico. Se me carga el brazo, pero espero tener fuerza suficiente para hacer la carrera mañana”.

Una de las incógnitas para todos los pilotos es la durabilidad del neumático durante las 25 vueltas de la carrera.

“Con los compuestos que montamos el viernes el consumo era muy bajo, esto nos puede ayudar a la hora de exigir más goma al neumático en las primeras vueltas”.

Por último, Rins valoró el fin de semana de su gran rival por el subcampeonato, Franco Morbidelli.

“Lo veo fuerte. Ha hecho una buena Q2, nos tendremos que espabilar para llegar a él. En Valencia ya hizo una buena carrera y nos costó un poco adelantar a las Honda y las KTM. A ver si aquí es diferente y podemos hace una buena primera vuelta y recuperar posiciones con rapidez. Al menos salimos un poco mejor situados en parrilla que en la última carrera”, se consoló el de Barcelona.

