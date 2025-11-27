Rins notó una mejoría en la Yamaha V4 y apela a la unidad para mejorarla

Alex Rins vivió sensaciones dispares en el test de Valencia que abrió la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, apenas dos días después de cerrar la campaña 2025. Si miramos la tabla de tiempos, se ve que el español finalizó en 19ª posición, con un 1:30.720, detrás del debutante Toprak Razgatlioglu, a más de un segundo de la cabeza, y sin montar neumáticos blandos nuevos para hacer un 'time attack'.

Pero el objetivo del barcelonés no era buscar un tiempo, sino probar de primera mano la Yamaha con motor V4 que la marca japonesa montará, ya de manera regular, desde el próximo curso. El catalán, como el resto de pilotos bajo contrato con la fábrica de Iwata, ya se había subido a este prototipo en Misano. Y las sensaciones fueron mejores en el Circuit Ricardo Tormo con ella que dos meses antes, según confirmó el propio corredor con el dorsal #42 tras la jornada de entrenamientos en Cheste.

"La moto ha mejorado un poco. No ha cambiado nada en términos de caja de cambios o de grandes elementos. Pero sí me he sentido mejor que en Misano", empezó diciendo Rins a los medios tras el test. "El amortiguador del cambio, que nos estaba costando bastante, especialmente en Valencia, está funcionando mejor. No hicimos muchas vueltas por las condiciones de la pista, pero las que hicimos fueron adecuadas en términos de sensaciones. Hicimos un montón de ajustes. Y puedo decir que en general me sentí bastante bien".

"En frenada, se siente mucho mejor que la moto de cuatro cilindros en línea. En términos de velocidad, todavía le falta un poco, es normal. Y mi objetivo es intentar encontrar tracción. Porque nos ha costado un poco. Es cierto que podemos levantar la moto mejor que el con la de cuatro cilindros, porque se mueve menos, da menos sacudidas. Pero levantando la moto así, no somos capaces de encontrar la tracción. Para mí es en parte por la electrónica y en parte por el reglaje", siguió.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Por otro lado, Rins tiene claro el aspecto a mejorar de cara a la pretemporada 2026 en Sepang: "Dejando aparte la velocidad, que en Yamaha dicen que en Sepang vendrán con algunas actualizaciones, me gustaría mejorar la tracción. El problema con la moto antigua era que la parábamos sólo con el neumático delantero. Con esta moto, podemos usar los dos neumáticos. Y en cuanto frenas, la moto se va un poco de lado, y eso es realmente útil".

Preguntado sobre si, quizás, a Yamaha le falta experiencia en tener un freno motor perfecto para un motor V4, Rins fue claro: "El freno motor no estaba mal. Quiero decir, estaba bastante sorprendido porque me sentía mucho mejor frenando que con el motor antiguo".

Alex apeló, además, a la unidad de los pilotos de la marca para sacar adelante el novedoso prototipo: "En este momento hay un proyecto completamente nuevo, así que tenemos que elegir las piezas adecuadas. Es fácil cometer errores, así que tendremos que tener mucho cuidado. Todos los pilotos tienen que tirar en la misma dirección para progresar, tenemos que estar más unidos que nunca para encontrar el camino correcto lo antes posible. Espero que podamos hacer una buena moto, que podamos progresar y que podamos estar en los primeros puestos".

Por último, Rins aprovechó para hacer una valoración del magnífico debut de Toprak Razgatlioglu con la MotoGP del Pramac Yamaha: "Vi el tiempo de vuelta que hizo. Estaba bastante impresionado. Y luego pregunté, y me dijeron que montó dos neumáticos blandos para hacer un 'time attack'", cerró.