Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
MotoGP Test de Valencia 2026

Rins notó una mejoría en la Yamaha V4 y apela a la unidad para mejorarla

Alex Rins sintió que la Yamaha con motor V4 era en Valencia mejor que cuando la probó en Misano, y apela a la unidad de los pilotos para encontrar un camino cuanto antes.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Rins vivió sensaciones dispares en el test de Valencia que abrió la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, apenas dos días después de cerrar la campaña 2025. Si miramos la tabla de tiempos, se ve que el español finalizó en 19ª posición, con un 1:30.720, detrás del debutante Toprak Razgatlioglu, a más de un segundo de la cabeza, y sin montar neumáticos blandos nuevos para hacer un 'time attack'.

Pero el objetivo del barcelonés no era buscar un tiempo, sino probar de primera mano la Yamaha con motor V4 que la marca japonesa montará, ya de manera regular, desde el próximo curso. El catalán, como el resto de pilotos bajo contrato con la fábrica de Iwata, ya se había subido a este prototipo en Misano. Y las sensaciones fueron mejores en el Circuit Ricardo Tormo con ella que dos meses antes, según confirmó el propio corredor con el dorsal #42 tras la jornada de entrenamientos en Cheste.

"La moto ha mejorado un poco. No ha cambiado nada en términos de caja de cambios o de grandes elementos. Pero sí me he sentido mejor que en Misano", empezó diciendo Rins a los medios tras el test. "El amortiguador del cambio, que nos estaba costando bastante, especialmente en Valencia, está funcionando mejor. No hicimos muchas vueltas por las condiciones de la pista, pero las que hicimos fueron adecuadas en términos de sensaciones. Hicimos un montón de ajustes. Y puedo decir que en general me sentí bastante bien".

"En frenada, se siente mucho mejor que la moto de cuatro cilindros en línea. En términos de velocidad, todavía le falta un poco, es normal. Y mi objetivo es intentar encontrar tracción. Porque nos ha costado un poco. Es cierto que podemos levantar la moto mejor que el con la de cuatro cilindros, porque se mueve menos, da menos sacudidas. Pero levantando la moto así, no somos capaces de encontrar la tracción. Para mí es en parte por la electrónica y en parte por el reglaje", siguió.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Por otro lado, Rins tiene claro el aspecto a mejorar de cara a la pretemporada 2026 en Sepang: "Dejando aparte la velocidad, que en Yamaha dicen que en Sepang vendrán con algunas actualizaciones, me gustaría mejorar la tracción. El problema con la moto antigua era que la parábamos sólo con el neumático delantero. Con esta moto, podemos usar los dos neumáticos. Y en cuanto frenas, la moto se va un poco de lado, y eso es realmente útil".

Preguntado sobre si, quizás, a Yamaha le falta experiencia en tener un freno motor perfecto para un motor V4, Rins fue claro: "El freno motor no estaba mal. Quiero decir, estaba bastante sorprendido porque me sentía mucho mejor frenando que con el motor antiguo".

Alex apeló, además, a la unidad de los pilotos de la marca para sacar adelante el novedoso prototipo: "En este momento hay un proyecto completamente nuevo, así que tenemos que elegir las piezas adecuadas. Es fácil cometer errores, así que tendremos que tener mucho cuidado. Todos los pilotos tienen que tirar en la misma dirección para progresar, tenemos que estar más unidos que nunca para encontrar el camino correcto lo antes posible. Espero que podamos hacer una buena moto, que podamos progresar y que podamos estar en los primeros puestos".

Por último, Rins aprovechó para hacer una valoración del magnífico debut de Toprak Razgatlioglu con la MotoGP del Pramac Yamaha: "Vi el tiempo de vuelta que hizo. Estaba bastante impresionado. Y luego pregunté, y me dijeron que montó dos neumáticos blandos para hacer un 'time attack'", cerró.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Jorge Lorenzo compara su labor con Viñales a la de Rocky y Apollo Creed
Siguiente artículo Valentino Rossi seduce hasta a siete pilotos de MotoGP para 'La 100 Km dei Campioni'

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa
Así ha sido el buen debut de Miguel Oliveira en el Mundial de Superbikes

Así ha sido el buen debut de Miguel Oliveira en el Mundial de Superbikes

WSBK
WSBK
Jerez
Así ha sido el buen debut de Miguel Oliveira en el Mundial de Superbikes
Alejandro Cachón y Borja Rozada, con vértebras rotas tras un accidente en Arabia

Alejandro Cachón y Borja Rozada, con vértebras rotas tras un accidente en Arabia

WRC
WRC
Rally de Arabia Saudí
Alejandro Cachón y Borja Rozada, con vértebras rotas tras un accidente en Arabia
Jorge Lorenzo compara su labor con Viñales a la de Rocky y Apollo Creed

Jorge Lorenzo compara su labor con Viñales a la de Rocky y Apollo Creed

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Jorge Lorenzo compara su labor con Viñales a la de Rocky y Apollo Creed
Alex Rins
Más de
Alex Rins
Augusto Fernández: "Entiendo el descontento de Quartararo, pero en Yamaha no hay desánimo"

Augusto Fernández: "Entiendo el descontento de Quartararo, pero en Yamaha no hay desánimo"

MotoGP
MotoGP
Augusto Fernández: "Entiendo el descontento de Quartararo, pero en Yamaha no hay desánimo"
A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...

A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...
Bezzecchi se lleva la última victoria del año en Valencia; Raúl Fernández, segundo

Bezzecchi se lleva la última victoria del año en Valencia; Raúl Fernández, segundo

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
Bezzecchi se lleva la última victoria del año en Valencia; Raúl Fernández, segundo
Yamaha Factory Racing
Más de
Yamaha Factory Racing
Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo

Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo

MotoGP
MotoGP
Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo
Quartararo: "Aún no puedo decir si el motor V4 es el camino bueno o el malo"

Quartararo: "Aún no puedo decir si el motor V4 es el camino bueno o el malo"

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Quartararo: "Aún no puedo decir si el motor V4 es el camino bueno o el malo"
Izan Guevara probará este miércoles la Yamaha de MotoGP como premio por ganar en Moto2

Izan Guevara probará este miércoles la Yamaha de MotoGP como premio por ganar en Moto2

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Izan Guevara probará este miércoles la Yamaha de MotoGP como premio por ganar en Moto2

Últimas noticias

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros