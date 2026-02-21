Rins: "Los pilotos estamos preparados; la moto, no"

Después de los problemas que mantuvieron una jornada en el box a los pilotos de Yamaha en el test de Sepang hace dos semanas, las cosas no parecen haber mejorado en la escudería japonesa, que cerró la primera jornada oficial del test de Tailandia copando cuatro de las cinco últimas plazas, con el joven debutante Diogo Moreira por en medio.

Jack Miller fue el más rápido entre las motos de Iwata (17º), superando a un desesperado Fabio Quartararo (18º), al español Alex Rins (19º) y a su compañero en Pramac, Toprak Razgatlioglu, que acabó el 21º y último entre los pilotos titulares.

Como dijo Quartararo, ningún piloto Yamaha ha podido salir a pista, en toda la pretemporada, dos veces con la misma moto. Este sábado, los Pramac iban con una configuración aerodinámica, y los oficiales con el nuevo paquete.

"Creo que no teníamos tantos repuestos para llevar todos el nuevo paquete", explicó Rin al final del día. "Y nos dijeron que si queríamos montarlo, que nos lo montaban, pero sabiendo que si nos caíamos se terminaba el día. Así que arriesgamos un poco más y, efectivamente, sentí la diferencia", continuó el español sus explicaciones.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Hice la comparación en Sepang. Y con el nuevo carenado, aparte de 3-4 km/h más en la recta, me sentía un poco mejor sobre el asfalto, pero no pude hacer el back-to-back aquí en Buriram de nuevo".

El francés se mostraba frustrado por los muchos problemas que tiene la moto con el nuevo motor V4.

"Más o menos pienso igual. O sea, ahora mismo, parece que los pilotos están listos, nosotros estamos listos, pero la moto aún no", dijo el corredor catalán.

"Así que necesitan seguir trabajando. Hay muchas cosas que mejorar, como es normal en un nuevo proyecto. Pero, ya sabes, como piloto, siempre quieres empujar, y cuando das el máximo y el resultado no aparece, es un poco frustrante. Así que solo tenemos que entender que la moto aún necesita mejorar. Y eso es todo", trató de apaciguar los ánimos.

A diferencia de Quartararo, que suelta su frustración en el box cara al público, Alex es más comedido. "Intento gritar en mi oficina. Eso es todo".

"Me llevo el enfado a la oficina, eso es todo. Es realmente frustrante. Hoy tenía una frecuencia cardíaca de 191 en el ataque de tiempo para el puesto 19. Así que no podemos hacer nada más. Como digo, los pilotos están listos, la moto no tanto. Así que, entendamos y esperemos".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pese a la actitud meritoria de calma y paciencia de Rins, entre la tropa de Yamaha se detecta cierta tensión en el ambiente.

"Tenemos que ser positivos, es difícil, ¿no? Es muy difícil empezar así. Pero como dije, debemos centrarnos en lo positivo. Si no, ¿qué hacemos? 22 carreras como esta. Tenemos que seguir trabajando. No podemos tirar la toalla, hay que encontrar la manera".

Durante la jornada, Rins siguió la rueda de Marc Márquez para entender dónde era más débil.

"Estamos perdiendo mucho en cuanto a motor, en potencia. Estaba bastante claro. Pero también en tracción. En cuanto a tracción, parece que no solo Marc con la Ducati, sino también las Honda y las Aprilia. Parece que consiguen un mejor equilibrio de tracción. Tienen más ventajas. Pueden recuperar algunos metros en la aceleración. Y luego, en la recta, más metros también".

Algo parecido a lo que pasaba con el anterior motor de 4 cilindros en línea.

"Sí, al menos al frenar, me sentí un poco más cómodo. El nuevo todavía no gira tan bien".

Por último, Rins habló sobre el problema que les mantuvo un día completo en el box hace dos semanas en el test de Malasia. "Obviamente hubo un problema técnico en Sepang. Pero parece que han encontrado el problema", no quiso echar gasolina al fuego.