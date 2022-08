Rins: "Pasé de liderar con facilidad a perder la tracción"

Cargar el reproductor de audio

Ganador en Silverstone con un espectacular final de carrera en 2019, cuando superó a Marc Márquez en la misma línea de meta, Alex Rins afrontaba con mucha motivación el fin de semana británico, un extra que se pudo ver en carrera, remontando como un obús en la salida y las primeras vueltas, y liderando la primera parte de la prueba.

Los primeros problemas para Alex Rins, sin embargo, ya llegaron el sábado cuando un problema con los neumáticos le impidió clasificar bien, por lo que tuvo que salir desde la 11º posición de la parrilla.

Pese a ello, Rins volvió a protagonizar un arranque de carrera meteórico, se puso quinto a final de recta y tercero antes de acabar el primer giro, para pasar a liderar tras la caída de Johann Zarco, hasta acumular casi un segundo de ventaja, hasta que le pasó Pecco Bagnaia.

"¿Qué ha pasado?, no lo sé ni yo. En la primera parte de la carrera estaba conduciendo muy cómodo, controlando mucho los neumáticos, pilotando fácil, la verdad", explicó el barcelonés.

"Cuando iba primero y me marcaban en la pizarra entre 0.5 y 0.7 de ventaja pensaba, ¡jolín, que fácil!, pero lo cierto es que cuando me ha pasado Pecco he tenido que forzar para poder seguirle, pase de liderar con facilidad a perder el agarre", explicó el de Suzuki.

A partir de ahí las cosas se complicaron para Rins, al que poco a poco le fueron adelantando hasta acabar 7º.

"No tenía tracción en la goma trasera, sobre todo en la parte derecha, y a la salida de las curvas empezaba a patinar, levantaba la moto, bajaba el cuerpo para traccionar, pero no he encontrado agarre, no he podido mantenerme con los de delante", zanjó el de Suzuki, que la próxima temporada correrá con LCR-Honda.