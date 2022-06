Rins, lesionado, decidirá este sábado si sigue corriendo en Alemania

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Suzuki fue impactado en la frenada de la primera curva del Circuit de Barcelona, justo en la salida de su gran premio de casa, por el japonés Takaaki Nakagami, lo que le envió al hospital, donde se detectó una pequeña, pero molesta, fractura en la muñeca izquierda.

Doce días después, Alex Rins se subió este viernes a la GSX-RR para afrontar los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania. Durante la segunda sesión, el team manager de Suzuki, el italiano Livio Suppo, dijo en televisión que “no tiene sentido que corra, es mi opinión, pero creo que lo mejor es que siguiera recuperándose y guardara fuerzas para Assen”, la carrera que se disputa el próximo fin de semana en un circuito que al español le va bastante mejor que Sachsenring.

Tras la jornada, Rins, que acabó 11º en la hoja de tiempos, admitió que había sufrido.

“Estoy dolorido, en el FP2 he sufrido un poco más, no sé si por el calor o porque he rodado más rápido, pero me ha costado bastante”, explicó cuando le preguntaron por su estado de la lesión al final del día.

“Un poco sufro donde me esperaba, que es en las tres frenadas fuertes, en la primera curva (donde sufrió una caída durante el FP1), en la bajada y en la última frenada”, en referencia a los tres puntos de mayor exigencia a la hora de haver fuerza agarrando el manillar.

“Hemos acabado undécimos, a 0.5 del primero y no está nada mal, pero la verdad es que estoy sufriendo más de lo que me pensaba”, prosiguió el catalán.

Mientras Suppo aboga por no seguir en competición este fin de semana, Rins, que lleva tres ceros seguidos (Le Mans, Mugello y Barcelona), prefiere darse una última oportunidad. Por eso no ha decidido aún si seguir o parar.

“No lo sé, dependerá de cómo pase la noche y, sobre todo, de cómo me levante por la mañana, veremos qué hacemos. Desde luego que a mi me gustaría correr este fin de semana, pero si me duele mucho y no puedo dar más de tres o cuatro vueltas seguidas es una tontería seguir”, admitió, antes de reconocer que su intención es salir al libre del sábado por la mañana.

“A ver cómo va el FP3, en función de cómo me sienta decidiremos en una dirección u otra”, zanjó el de Suzuki.

