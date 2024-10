Rins: "Si tuviera la pierna izquierda como la derecha, mis resultados serían idénticos"

En las últimas citas, tanto Alex Rins como Fabio Quartararo han subido el tono de sus declaraciones por la decepción de comprobar la falta de pegada de la M1, y los múltiples problemas que presenta la moto, la más sensible dela parrilla a los cambios en el nivel de agarre entre un circuito y otro.

EnMotegi, el español y el francés lo pasaron muy mal por la falta de tracción y agarre de su Yamaha en el tren trasero. Quartararo finalizó el duodécimo, a más de 32 segundos de Pecco Bagnaia, el ganador, y tras ser superado por Johann Zarco en el último giro como consecuencia del exceso de consumo del propulsor, que volvió a quedarse seco nada más cruzar la meta, exactamente como lo había pasado en Misano, dos semanas atrás.

El caso de Rins fue casi más flagrante porque terminó el penúltimo, a más de 40 segundos de Bagnaia y solo por delante de Remy Gardner, piloto del mundial de SBK con la fábrica de Iwata, que participó en Japón como invitado.

Al catalán, normalmente un corredor dicharachero y con mucho sentido del humor, su paso por Japón no le hizo ninguna gracia. Al margen de por el resultado en sí y por la diferencia que le separó de la cabeza, también porque puede todo ello provocar que alguien se lleve al equívoco y piense que la razón de su falta de pegada no es solo consecuencia del prototipo que conduce.

Rins presenta una cojera evidente como herencia de la avería que se hizo el año pasado en el tobillo izquierdo al caerse en Mugello, y que le llevó a perderse más carreras (12) de las que disputó (ocho). Otro accidente en Assen le dejó fuera de combate en Alemania y Silverstone. A pesar de la mala racha que lleva, él subraya que la pierna está completamente fuera de la ecuación. "La gente empieza a hacer suposiciones equivocadas. Si tuviera la pierna izquierda como la derecha, mis resultados serían idénticos. Encima de la moto no me afecta para nada", declara Rins, en conversación con Motorsport.com.

Yamaha anda metida en un proceso de cambio con el que pretende comenzar a escalar hacia la parte alta de la tabla. Bajo la batuta de MaxBartolini, el director técnico que llegó este año procedente de Ducati, la marca de los diapasones trabaja en todos los frentes para conseguir su objetivo que ni mucho menos será inmediato.

Además de recuperar la escudería satélite en 2025, el fabricante japonés tiene avanzado el proyecto del motor de cuatro cilindros configurado en V, que, con suerte, podrá probarse en pista en algún momento del próximo campeonato. Pero para entonces, Rins y Quartararo estarán ya desquiciados a menos de que empiecen a detectar alguna mejora.

"Es evidente que no tendremos el motor V4 para las últimas carreras; si tenemos suerte entrará en escena a mediados del año que viene. Es un proyecto, pero antes necesitamos algo. Estamos llegando a un momento crítico. Y no porque no se esté trabajando, sino porque no se da con la tecla. En todas las carreras mi frecuencia cardíaca no baja de 190 pulsaciones por minuto. Y eso para acabar el último, a 40 segundos del primero", reflexiona el #42, ante quien escribe estas líneas. "Está claroque esta no es la manera", apostilla el barcelonés.

En Misano, hace dos grandes premios, la séptima posición que consiguió Quartararo, que habría sido la quinta de no haberse quedado sin gasolina en la última curva, insufló una bocanada de aire fresco en Yamaha. Sin embargo, la revitalización de la M1 fue más debido a la combinación de una serie de factores coyunturales, que a una mejora en las prestaciones del prototipo. En primer lugar, por la cantidad de kilómetros dados en el circuito Marco Simoncelli, que en un mes aglutinó dos test y dos grandes premios.

Eso dio margen suficiente a los técnicos para que encontraran ese agarre trasero que tanto echan de menos en un fin de semana convencional. Y después, porque, según Rins, se trata de un trazado en el que el Diablo se encuentra muy a gusto. "Lo que ocurrió en Misano no fue una radiografía real. Para Fabio, esa pista es como Austin para mí. Lo que hizo hay que hacerlo, pero digamos que le sale de forma natural”, remacha el corredor, que desde que viste los colores de Yamaha firma un noveno puesto en Aragón como su mejor resultado.