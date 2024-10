Rins, hundido, cree que en Yamaha "no son capaces de darme una buena puesta a punto"

El corredor de Yamaha sigue sin poder mostrar los destellos de la calidad y talento que le han llevado a renovar por el equipo oficial de marca japonesa. A mucha distancia de Ducati en términos de competitividad, Alex Rins entiende la dureza del momento, pero no comprende que un equipo de fábrica no pueda entregarle una moto con la que pueda pilotar "con comodidad".

"Hay días más buenos y otros más malos y hoy estamos en uno de esos días bastante difíciles de gestionar y hay mucha frustración encima".

"El FP1 no fue mal del todo, optamos por una estrategia diferente al resto, con el duro delantero para salvar algún blando. Por la tarde hemos usado el blando y hacía mucho calor, se ha quedado muy blanda la goma. Hemos podido probar dos motos diferentes pero el problema es el mismo, no puedo reducir la velocidad entrando en la curva y me voy largo, hago más metros y me quedo en la línea sucia. El feeling era mejor con el duro pero con los mismos problemas. Hemos sido lentos y comparado con Fabio Quartararo, aunque llevamos un chasis diferente, es la única referencia", señaló.

"En ese momento el estaba siendo muy rápido y con el segundo neumático he decidido salir detrás suyo y lo he visto claro", admitió.

"Me es muy difícil parar la moto, él es capaz de parar la moto, frena en un punto y cuando yo freno en ese mismo punto en la curva él está en línea y yo tres o cuatro metros más afuera".

"Es el mismo problema desde hace muchas carreras, no logro parar la moto".

"De cara a este sábado vamos a montar el mismo chasis que lleva él, un chasis que decidimos no usar porque no me encontraba bien. A partir de ahí vamos a trabajar".

"Cada vez que vuelvo de la pista intento dar buen feedback, no siento todavía que me hayan dado una moto que se parezca a mi estilo de pilotaje. No puedo copiar la moto de Fabio, no tengo su estilo de pilotaje. Cada piloto debe adaptarse, igual que Marc se ha adaptado a la Ducati, no puede hacer lo mismo que hacía con la Honda", en referencia a Marc Márquez.

"Es un día con bastante frustración, así que a seguir trabajando".

A Rins se le veía más hundido que nunca, incluso en situaciones igual o más complicadas se mostraba más positivo.

"Es que no estamos siendo competitivos, no son capaces de darme una puesta a punto, una configuración que pueda ir un poco cómodo", insistió el barcelonés.

Antes esta situación, Motorsport.com le preguntó a Rins si entendía que Yamaha no estaba siendo capaz de interpretar sus comentarios y darle la moto que el corredor tiene en la cabeza.

"No lo sé, yo cuando vuelvo de la pista el feedback que doy es lo mejor que sé. Al final gente mala no hay aquí en MotoGP, Yamaha es un equipo de fábrica que tiene a las mejores personas. Obviamente que está pasando un momento duro, pero Fabio ha ganado un campeonato y muchas carreras con esta moto, y ahora no lo está consiguiendo, yes por algo".

"Estamos en un periodo de bastante estrés, de evolución y quizá es por lo que tenemos que pasar ahora".

En ese sentido, Alex cambiará a su ingeniero de pista la próxima temporada.

"El año que viene hay cambios dentro del equipo. De mi lado estará David Muñoz, ahora con Di Giannantonio, ya trabajé con él en la época del Pons (Moto2), Fabio también cambia algunos mecánicos, no solo yo", acabó sus explicaciones.