Rins: "Es frustrante, si no llego a frenar me llevo a Di Giannantonio por delante"

El de LCR-Honda, que llegó a liderar la sesión en los últimos minutos tras parar el crono en 1.45.517, acabó con el tercer mejor tiempo de la primera jornada del Gran Premio de Italia de MotoGP, cobrándose el paso directo a la Q2 y eso que Honda le ha negado el nuevo chasis Kales del que los pilotos oficiales disponen desde Le Mans, hace un mes.

Alex Rins explicó su malestar el jueves, en la previa, porque "hasta nuevo aviso" no podrá disponer de ese material y que debía afrontar el Gran Premio de Italia con lo que tiene desde la pretemporada, un paquete que, sin embargo, el catalán sabe rentabilizar como pocos, no en vano es el único piloto Honda que ha ganado este año, en Austin, y este viernes en Mugello volvió a ser la primera RC213V en la hoja de tiempos.

"Estoy contento por haber dado el máximo con el paquete que tengo. La verdad es que todavía creo que hay un pequeño margen de mejora, después de haber hecho la vuelta rápida creo que en algún punto hubiera podido ir más rápido. He hecho el tiempo solo, sin seguir a nadie, tenemos buen ritmo, ha sido un buen día", explicó el de LCR-Honda.

"Nos ha costado un poco encontrarle el hilo al circuito, es muy técnico, complicado, y no ha sido fácil. Al inicio de la P2 estábamos rodando bastante lentos, pero después hemos hecho algo de puesta a punto que me ha gustado y me ha permitido ir más rápido. Estamos demostrando ser rápidos", añadió.

"Hemos vuelto a nuestra moto base, la de Le Mans y Jerez, y algunos cambios de puesta a punto y suspensiones y ha ido mucho mejor".

Durante la sesión Rins tuvo a Fabio Di Giannantonio siguiendo su rueda hasta que el italiano trató de adelantarle forzando la frenada y se fue al suelo, justo delante de la moto del español, que estuvo a punto de atropellarle.

"Me he mosqueado mucho, pensándolo un poco más en frío, la primera puede suceder, ha salido de boxes y no ha mirado para atrás, yo venía en casco rojo (mejor tiempo) y me ha molestado, pero bueno, es algo que puede pasar, en el P1 ha pasado lo mismo entre Franco Morbidelli y Alex Márquez. Pero la segunda no la he entendido, me gustaría hablar con él y que me lo explico", dijo Rins.

"En la curva 1 he frenado muy tarde y he visto que alguien me pasaba por dentro, cuando he visto que era él he pensado '¿dónde va?', se va a ir largo… y se ha caído, claro. Lo que me ha frustrado un poco es que he estado a nada de atropellarle, si no llego a frenar me lo llevo por delante", relató.

"Creo que mañana podemos dar un paso para adelante si no llueve, creo que con la tranquilidad de estar clasificados para la Q2 nos permitirá trabajar con tranquilidad y acercarnos un poco más. Es cierto que las Ducati están muy por encima aquí, pero a ver qué podemos encontrar. Creo que en las zonas rápidas es donde hacemos el tiempo, creo que hemos hecho ahí la diferencia. Me ha dado mucho subidón clasificarme para la Q2, y sin seguir rueda", ha dicho Rins antes de reconocer que "no hay ningún porcentaje de rabia en mi trabajo de hoy, ninguna, porque si rueda con rabia lo más seguro es que te vayas al suelo", en referencia a que Honda le sigue negando el nuevo chasis Kalex.