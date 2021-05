Rins: “Es complicado, ya llevo tres caídas imbéciles”

El de Suzuki se cayó en Portugal cuando iba segundo en carrera, y volvió a irse al suelo en Jerez, hace quince días. Este domingo, en condiciones de lluvia y con un cambio de moto, Alex Rins se volvió a caer, esta vez cuando circulaba tercero y ya había entrado a buscar su segunda moto, con settings de mojado.

Al ser una carrera flag to flag, Rins pudo levantar la moto y volver al garaje para cambiar, de nuevo, la moto y seguir en carrera, último, pero volvió a caerse.

“Es complicado, estamos pasando un mal momento, tres ceros seguidos es mucho. Hemos hecho lo imposible, salía el 15º y he pasado cuarto la primera vuelta, ha empezado a llover, he cogido a Maverick, he entrado tercero a cambiar la moto y en la curva 4, donde normalmente no se usa el freno delantero, lo he apretado ligeramente. Con la tensión que llevaba encima me he ayudado un poco del freno para parar la moto, y lo he pagado caro, muy caro”, relataba Rins al final de la carrera.

“He vuelto a entrar para coger la otra moto, pero tenía los settings de seco con las gomas de mojado y la moto era muy reactiva, más o menos lo he podido controlar hasta que se me ha cerrado de delante por no tener la puesta a punto adecuada”, justificó el segundo arrastrón.

Pese al durísimo golpe de llevar tres carreras sin puntuar, Rins quiere mantenerse positivo.

“Tenemos que mirar adelante. Los mecánicos seguro que están con la moral baja, pero tenemos que seguir luchando. Hemos conseguido un ritmo en Le Mans que nunca habíamos tenido”, vio el vaso medio lleno.

“A pesar de estos tres ceros me encuentro físicamente y pilotando mejor que nunca. Llegaremos a Mugello a darlo todo una vez más”, trató de animarse.

Sin embargo, viendo el nivel de las Ducati y las Yamaha, y el de sus pilotos punteros, recuperar el terreno parece una misión imposible.

“Sinceramente, llegan dos circuitos muy favorables a las Ducati, pero el año pasado estuvimos ahí. Me encuentro muy bien con la moto, estoy a un nivel que nunca había estado, hago lo que quiero a excepción de la vuelta de clasificación”.

“Voy a hacer un reset sobre el día de hoy y llegaré a Italia fuerte, animado y en una buena dinámica de trabajo”, insistió.

Así está el Mundial: Cambio de líder por un punto: clasificaciones completas de MotoGP

A Rins se le veía tratando de dar una imagen de ánimo, pero al mismo tiempo transmitía cierta desesperación.

“Mentalmente es normal que ahora esté de capa caída y pensando lo que ha pasado y qué hubiera podido cambiar, pero soy fuerte, hemos pasado por muchas cosas, hemos caído tres veces, pero llego a casa con mi mujer y mis perros y entreno a saco, llegando a tope a cada circuito. Cada día me despierto queriendo ganar el Mundial. Desde luego estamos lejos, muy lejos, pero no me rindo. Seguiremos luchando”.

Con tres caídas llega, quizá, el momento de afrontar las próximas carreras de una forma diferente.

“A día de hoy voy a afrontar la carrera de Italia igual que siempre, no voy a cambiar nada”

Pese a ser en mojado y condiciones mixtas, Rins no excluye la caída de Le Mans de su lista de errores.

“La pongo en el grupo de que ya llevo tres caídas imbéciles, con perdón. Hemos hecho lo que no podíamos hacer. He remontado diez posiciones, he tirado fuerte lloviendo, hemos cambiado la moto súper rápido y al salir a pista he frenado un poquito para girar mejor y me he caído. Es complicado, no son momentos fáciles, pero me siento fuerte y estoy en el mejor momento de mi carrera, físicamente, mentalmente y sobre la moto. El día no ha sido fácil, pero volver a casa y estar con la gente que quiero me permitirá llegar fuerte a Mugello”, zanjó el barcelonés.

Las fotos de la carrera del Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

