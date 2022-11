Rins quiere que en Suzuki le recuerden como "un piloto bueno"

Cargar el reproductor de audio

Alex Rins fue uno de los protagonistas del final de temporada de MotoGP 2022. El piloto español, fiel a Suzuki desde que le dio la oportunidad de subir a la categoría reina, se mostró muy afectado tras el anuncio de que la marca abandonaba el campeonato.

Rins pasó a estar sin moto para 2023, y no tardó poco en encontrar acomodo en la parrilla. Finalmente, el de Barcelona pilotará para Honda en el LCR. Joan Mir, su compañero de equipo en Suzuki, corrió una suerte similar, y también competirá con una RC213V, en su caso con los colores del Repsol.

"Desde luego que fue duro cuando nos dieron la noticia", reconoce el #42 en una entrevista a Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores. "Después de esta noticia encadenamos varias carreras con malos resultados, con una mezcla de mala suerte".

Antes de que Suzuki anunciase sus planes, Rins había subido al podio en dos ocasiones, y terminado entre los cinco primeros en cuatro. Sin embargo, después de conocer la noticia, le resultó completamente imposible volver a cruzar la bandera a cuadros en el Top5; algo que atribuye, en parte, a esa "mala suerte".

"¿Por qué mala suerte?, porque me vi involucrado en varias ocasiones en caídas con otros pilotos, que me tiraron. En una me rompieron la mano y entonces fue como una montaña de cosas malas. Pero al final, sin bajar los brazos, conseguimos remontar y hacer el fin de temporada que hemos hecho", recordó el español.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Y vaya si lo hizo. En los tres últimos grandes premios del año consiguió darle la vuelta a la tortilla, y fue capaz de despedirse de Suzuki desde todo lo alto: ganando en Australia y en Valencia.

"El final de temporada que hemos hecho, consiguiendo dos victorias en las últimas tres carreras, ha sido espectacular después de buscar esas buenas posiciones durante todo el año. Yo me lo merecía y se lo mecería el equipo", declara Rins.

El cariño que siente hacia los de Hamamatsu es indescriptible, y lo demostró en muchas ocasiones. La última, el domingo después de bajarse del podio, cuando las emociones embargaron al catalán.

"Me gustaría que me recordaran en Suzuki como un piloto bueno, un piloto que ha desarrollado la moto y que ha hecho una moto ganadora".

Ahora afronta un reto muy diferente, con una moto complicada y sustituyendo a un piloto que terminó totalmente quemado con la fábrica.

"Deseo seguir creciendo como piloto y como persona", dijo Rins cuando le preguntaron por sus planes para 2023. "Tenemos un proyecto muy bonito entre manos que me gustaría hacerlo crecer, tener de nuevo una moto competitiva y ganadora, así que estos son los objetivos".

"Sinceramente, ahora es complicado marcarse una meta o un objetivo [para 2023], así que veremos qué nos depara el futuro", concluye Rins.

Galería: Alex Rins prueba su nueva Honda de MotoGP para 2023 en Valencia

Alex Rins, Equipo LCR Honda 1 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 2 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 3 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 4 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 5 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 6 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 7 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 8 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 9 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 10 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 11 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 12 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 13 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 14 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 15 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 16 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 17 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 18 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Alex Rins, Team LCR Honda 19 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 20 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 21 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 22 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 23 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 24 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 25 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 26 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 27 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 28 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 29 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!