Rins: "Dirección de Carrera no tiene nivel para estar en MotoGP"

El de Suzuki era la viva imagen de la desolación tras la carrera, que para él solo duró unas decenas de metros antes de que Takaaki Nakagami le impactara por detrás y le tirara al suelo, justo ante de hacer lo propio con Pecco Bagnaia.

"Primero de todo espero que Nakagami esté bien, porque está muy mal lo que ha hecho, cruzar la pista, frenar tan tarde y llevarse por delante a dos pilotos. Pero espero que esté bien porque ha tirado a Pecco con la cabeza y no sé si está bien físicamente", dijo el español.

"Lo que es inaceptable e inadmisible es tener los comisarios que tenemos, y quizá la Dirección de Carrera, Mike Webb (director de carrera) está ahí con los comisarios. Que no haya ninguna decisión tras esta acción es muy fuerte. Porque dejando de lado el incidente de Mugello, que puede haber muchos puntos de vista, es inaceptable que hagan lo que hacen. Desde luego que voy a hacer presión y hablar con Carmelo (Ezpeleta, CEO de Dorna) porque esto se ha hablado en la Comisión de Seguridad, este pasado viernes hablamos del incidente de Mugello entre Nakagami y yo, y después se habló de experiencias de otros pilotos y es inaceptable", se lamentó.

A Nakagami se le cerró la dirección y se cayó, no fue un impacto directo, por lo que los comisarios decidieron que fue un lance de carrera.

"No sé en qué se habrán basado, Livio (Suppo) ha ido a hablar con Dirección de Carrera, y no sé, pero lo que han demostrado es que no tienen nivel para estar en MotoGP".

Rins considera, que ya dijo en Mugello que Nakagami era el piloto “más guarro” de la parrilla, considera que hay que prevenir males mayores.

"Hasta que no pase algo gordo no harán nada, desde luego a mí me han dejado sin opciones para el campeonato y a Pecco también, se han cargado su campeonato".

"Hemos hecho una radiografía y hay una pequeña fractura, parece, no tengo movimiento en la muñeca", dijo sin ampliar más el tema, para volver a insistir con la Dirección de Carrera.

"No me parece normal la decisión que han tomado, hay un piloto que es muy agresivo en pista y si los que están arriba, los que controlan, no hacen nada, nunca aprenderá", zanjó el barcelonés.

