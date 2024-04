Rins: "Si dijera que no pienso en volver a ganar en Austin, mentiría"

La historia de amor de Alex Rins con el Circuito de las Américas vienes de años, de cuando en 2013, en la primera visita del campeonato a Austin se llevó la victoria en Moto3, siendo el primer piloto en ganar allí y, de momento, el último, ya que el pasado año se llevó la carrera de MotoGP contra todo pronóstico.

Pero con Rins en Austin, los pronósticos cuentan poco, al parecer, y de ahí que el corredor de Yamaha siga soñando en ensanchar su relación con el circuito texano.

"Si dijera que no pienso en volver a ganar en Austin, mentiría", admitió esta tarde en la previa del Gran Premio de las Américas, que se celebra este fin de semana.

Sin llegar al nivel de Marc Márquez, que ganó seis veces consecutivas en Austin en MotoGP entre 2013 y 2018, sumando un séptimo triunfo en 2021, la facilidad de Rins con este trazado es fuerte.

"No sé exactamente qué me hace rápido en esta pista, yo también me pregunto eso. Sueño en ganar aquí. Puede que sea el trazado, pero esa es una respuesta muy poco precisa", admite.

Aunque no quiere bajo ningún concepto descartar cualquier posibilidad, Rins es consciente de la dificultad. "La moto aún me lleva a mí; no soy yo quien la lleva", advierte.

Tras la pretemporada y las dos primeras paradas del curso en Qatar y Portugal, Yamaha se quedó el lunes posterior en Portimao, pero el mal tiempo les impidió trabajar.

"En Portimao teníamos varias cosas que probar, pero no pudimos por las condiciones del día. Las de puesta a punto las pondremos aquí", explicó el trabajo que tiene por delante.

Otro handicap para el corredor barcelonés es que sigue teniendo que cuidarse de la gravísima lesión que sufrió el pasado año en italia.

"Cuando llego a los circuitos no pienso en la pierna. Me duele al caminar, por los tornillos que tengo dentro y que me sacaré cuando pueda", dijo.