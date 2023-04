Rins: "Estoy más fresco hoy que al terminar la sprint"

Cargar el reproductor de audio

En su tercer gran premio con su nuevo equipo, el LCR-Honda, Alex Rins retomó el estado de gracia con el que acabó la temporada pasada con Suzuki, cuando ganó dos de las tres últimas carreras del curso (Australia y Valencia), sumando un doble podio en Austin, su circuito favorito sin duda, donde es el único piloto que ha ganado en las tres categorías, y desde hoy dos veces en MotoGP con dos marcas distintas.

Si el sábado Rins dio un recital de pilotaje a rueda de un imbatible Pecco Bagnaia, este domingo, con el doble de vueltas programadas (20) el escenario parecía ser el mismo, el italiano liderando y el de Honda a rueda. Pero esta vez, a diferencia de ayer, Rins supo imponer un ritmo infernal y mantenerse pegado a la rueda trasera de Bagnaia, presionando de tal manera que el campeón del mundo se fue al suelo.

Faltaba media carrera y por detrás llegaban Fabio Quartararo, otro campeón, y un Luca Marini que iba muy rápido, tanto que pasó al francés, pero no le dio para llegar a un Rins que mantuvo el ritmo hasta la última vuelta para ganar con más de tres segundos de ventaja, su mayor diferencia de toda la carrera.

"Es difícil decir lo que ha pasado, me costaba un poco en algunos sectores, pero en las chicanes iba a tope y podía dar caza a Pecco, estoy muy contento y más ganando en este circuito, donde ya gané en MotoGP y también en Moto3 y Moto2, ha sido fantástico", exclamó Rins al final de la carrera.

"Cuando Pecco ha salida y ha empezado a tirar, el único lugar en el que recuperaba, tirando como un loco, era en las distintas chicane. Cuando se ha caído, me he despistado un poco y he pensado que como me pillaran la habíamos cagado", confesó.

Rins acabó desfondado el sábado tras las 10 vueltas de la sprint, pero al doble de distancia el catalán parecía estar mejor.

"Estoy más fresco hoy que al terminar la sprint, en la que acabé mucho más fatigado. Supe mantener la concentración y cometer pocos fallos, que con el viento que hacía, y que había cambiado respecto ayer, era fácil".

Sin duda esta victoria marcará un antes y un después para Honda y el trato con su piloto.

"Hay que estar con los pies en la tierra. Es solo nuestra tercera carrera y en Jerez volveremos a comenzar desde cero", quiso mantener la calma el piloto de LCR.

