Cheste.- El de Suzuki logró el sexto mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de Valencia de MotoGP, por lo que saldrá desde la segunda fila de la parrilla de salida, con cuatro Ducati por delante además de su compañero, Joan Mir, que partirá cuarto.

Alex Rins logró el acceso a la definitiva Q2 tras pasar por la criba de repesca, lo que le restó opciones de mejorar aún más su resultado, aseguró al final del día.

“Ha sido un buen día sin duda, volvemos a la segunda fila de la parrilla, pero estoy un poco cabreado porque podría haberlo hecho mejor”, soltó el barcelonés.

“Al tener que pasar por la Q1 (que lideró) me vi obligado a utilizar dos neumáticos nuevo blandos trasero, y se me terminaron, por lo que tuve que usar un compuesto medio en la Q2. La verdad es que me encontré bien, pero sacaron banderas amarillas y no pude apretar”, explicó.

Saliendo en segunda fila, las Suzuki siempre garantizan estar en la lucha por las primeras plazas.

“De cara a la carrera tenemos que apretar duro porque tenemos el ‘imperio Ducati’ por delante y eso nos va a poner las cosas difíciles”, más en un trazado donde es muy complicado adelantar, y aún más a las máquinas italianas.

Rins quiso destacar la presencia de público en el Circuito Ricardo Tormo, que se llenó para la clasificación.

“He sentido un cambio enorme en las gradas del FP3 de la mañana al FP4 de la tarde. Hacía más de un año que no veíamos tanta gente, y estoy feliz y contento por ello”.

Tras arrastras muchos problemas durante toda la temporada, sobre todo en la clasificación de los sábados, la Suzuki parece que ha dado un paso adelante.

“No es que lo mejor esté llegando al final, es que los circuitos que mejor se adaptan a la moto son los que llegan al final del año, porque la moto es igual, es la misma, no ha cambiado nada. Es muy difícil hacer una vuelta rápida con esta moto”, dejó bien claro.

A nivel de ritmo y en clave de carrera, Rins, que exhibió un gran ritmo, quiso mantener un perfil bajo.

“Tenemos un ritmo parecido todos los que estamos delante, así que hay que hacer una buena estrategia para la carrera”, que no es otra que ganar posiciones antes de la primera curva, tras la salida.

La próxima semana, Rins estará en el test oficial de pretemporada de Jerez y tiene claro qué espera de la moto de 2022.

“A Suzuki le pedimos más velocidad y mejorar la aerodinámica, confío en que daremos un paso adelante, tenemos muchas cosas para probar”, dijo.

Una vez más le preguntaron a Rins por el futuro.

“No sé cómo ira la renovación, espero que sea más a mitad de la próxima temporada que al principio, que últimamente se estaba renovando demasiado pronto”, zanjó.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de Alex Rins en el GP de Valencia 2021 de MotoGP)